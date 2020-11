OPPO X 2021: pantalla flexible y enrollable

De momento no sabemos nada del interior del OPPO X 2021, ni de sus componentes, cámara… ni una sola especificación técnica. Y, sin embargo, al menos en mi caso, las expectativas ya son muy altas. Y es que el fabricante chino ha decidido dar el salto a una arena en la que cada día están entrando más fabricantes y que, personalmente, me parece de lo más interesante, aunque pueda suponer un dolor de cabeza para los desarrolladores de sistemas operativos y apps. Me refiero, claro, a experimentar con factores de forma cambiantes y, sobre todo, pantallas que pueden cambiar de forma y tamaño.

Y es que, de momento, lo único que sabemos del OPPO X 2021 es que es un concepto en el que el fabricante lleva ya un tiempo trabajando y que ha sido presentado en el contexto de OPPO INNO DAY 2020, un evento que ha tenido lugar hoy y en el que OPPO nos ha mostrado en qué está trabajando, más allá de modelos de smartphones y otros dispositivos que podríamos calificar de convencionales. El OPPO X 2021 se escapa, sin duda, de esa categoría.

Viendo la imagen superior del OPPO X 2021, en conjunto con el título, es probable que te estés preguntando en qué consiste exactamente esta propuesta, y es que este es uno de esos casos en los que una imagen vale más que mil palabras… y un vídeo puede valer más que mil imágenes. De todos modos lo intentaré. Imagina un smartphone con un factor de forma estándar que, en determinadas circunstancias, y de manera automática, se extiende haciéndose más ancho, proceso durante el cual parte de la pantalla, que estaba enrollada (e inactiva, claro) en el lateral izquierdo, que no tiene bisel, se va desplegando y activando.



Según podemos ver en los vídeos de presentación del OPPO X 2021, el teléfono se despliega y repliega automáticamente y lo hace a una velocidad bastante suave, algo que resulta comprensible, pues cabe imaginar que una pantalla de este tipo debe ser bastante frágil. Y aunque en la presentación que puedes ver en el vídeo superior se indica que la pantalla se puede ajustar para los distintos tipos de contenidos, no se aclara si es el usuario quien activa un modo o el otro o, por el contrario, el OPPO X 2021 es capaz de detectar dichos tipos de uso y se ajusta automáticamente o, lo que sería aún más interesante, si esto se puede ajustar por parte del usuario.

No es un secreto que me encantan las apuestas por romper el factor de forma tradicional. Es cierto que hay propuestas más interesantes y otras más, digamos, estrambóticas. Sin embargo, al final este es el camino por el que pasa la innovación, ¿no? Ejemplos recientes como el LG Wing y el LG Project B me tienen bastante engatusado, y sin duda OPPO X 2021 se ha sumado a esta no extensa pero si excelsa lista. Ojalá más fabricantes experimentando en este sentido y rompiendo el factor de forma, probando pantallas plegables y demás. Y es que, posiblemente, de alguna de esas pruebas, que hoy nos parecen sorprendentes, surja el próximo estándar.

En el vídeo inferior puedes ver el OPPO INNO DAY 2020, en el que se han presentado el OPPO X 2021 y otras novedades. Y si quieres más información, puedes encontrarla en la página web de OPPO