LG Project B, el nuevo paso del proyecto Explorer

Si ayer mismo anunciamos el lanzamiento en España del LG WING, ahora parece que LG Project B es el nuevo proyecto con el que LG aspira a sorprendernos en 2021. Y es que, pese a que su situación económica no es especialmente positiva (ya concatena bastantes trimestres de cierre con pérdidas), han decidido dedicar buena parte de sus esfuerzos a la innovación, explorando diseños que se alejan, por mucho, de los estándares a los que nos tiene acostumbrados la industria.

Así, si la propuesta del LG WING pasa por reinventar la fórmula de las dos pantallas, creando el primer smartphone cuya pantalla no tiene un factor de forma rectangular, el LG Project B vuelve a ese redil, pero con un planteamiento que, de confirmarse, podría llevar al punto de que un smartphone tenga una pantalla que, en su máximo esplendor, sea equiparable en tamaño a la de una tablet. Y no, obviamente no me refiero a que el smartphone, en sí, tenga el tamaño de una tablet, no. El concepto es, sin duda, bastante más interesante, y es que el LG Project B contendría, en su interior, parte de la pantalla que puede desplegarse a voluntad.

Así, sé que suena raro, exactamente lo mismo que ocurría con el LG WING, pero la imagen superior es de gran ayuda para entender mejor el concepto. Como puedes ver, el LG Project B se puede emplear con la pantalla recogida, en cuyo caso es, a todos los efectos, un smartphone normal, pero que llama la atención por el modo en el que la pantalla se extiende hasta los bordes. Pero, si necesitas una pantalla más grande, se pueden desplegar los dos módulos que hay en su interior, multiplicando así por dos su tamaño.

Al igual que ocurrió con el WING, LG Project B puede parecer una simple prueba de concepto, un diseño hipotético que nunca llegue a ver la luz. Sin embargo hoy sabemos, por MSPowerUser, no solo que sí que se materializará, sino que además podría hacerlo próximamente, en marzo de 2021. Según la fuente citada por el medio, ya habría entrado en producción y, aunque obviamente no hay ninguna información oficial al respecto, se especula que la producción total se encontraría entre las 1.000 y las 2.000 unidades.

Esta cantidad, inusualmente baja, nos indica que sus posibilidades reales de llegar al mercado son, en el mejor de los casos, moderadas, y que de hacerlo su precio será singularmente alto. LG Project B es, aunque llegue al mercado, más una prueba de concepto que, eso sí, de tener buena acogida, podría abrirle el camino, tanto a LG como a otros fabricantes, para explorar este diseño. Eso si, en tal caso pasando por caja, puesto que LG ya registró todas las patentes relacionadas con el mismo en su momento.

Sea como fuere, y especialmente si al menos unas pocas unidades del LG Project B llegan al mercado, no quiero dejar de destacar la actitud de innovación de LG, tanto con el WING como ahora con este Project B. Sean un éxito comercial o un fracaso desmedido (y espero que sea lo primero), es indudable que hablamos de una apuesta por la innovación, y eso siempre es positivo y algo que agradecer.

Imágenes: Letsgodigital