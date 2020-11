Twitter transferirá la cuenta @POTUS a Joe Biden el 20 enero

No es necesario hacer un excesivo consumo de neuronas para darse cuenta de que en los despachos de Twitter Donald Trump, el todavía presidente de Estados Unidos, no es una persona especialmente grata. Claro, que podemos decir lo mismo sobre la opinión del excéntrico y mediático multimillonario sobre la red social del pajarito. Obviamente Trump ha sido bastante más categórico en sus ataques a Twitter, pero, y con todas las razones del mundo para hacerlo, no me cuesta nada imaginarme la sonrisa en la cara de la persona que fue marcando como no fiables todos los tweets de Trump sobre el supuesto fraude electoral masivo que le ha robado su segundo mandato.

Es curioso, no obstante, porque en realidad ha existido una curiosa simbiosis entre ambas entidades, Twitter y Trump. El presidente no ha dudado en emplear la red social como altavoz de sus… bueno, de sus pensamientos y tribulaciones, lo que le ha dado mucha más visibilidad que los medios oficiales a disposición de la presidencia, y Twitter por su parte se ha beneficiado de todo el movimiento que las mismas han generado. Y es que puede que Trump sea un boomer, pero su relación con Twitter parece la de un genuino millenial.

Esta relación de amor-odio experimentará, el próximo 20 de enero, un nuevo e importante hito, puesto que como podemos leer en Gizmodo, tal día la cuenta @POTUS será transferida a Joe Biden, ganador (si el Tribunal Supremo de EEUU no lo impide) de las elecciones presidenciales que tan absortos y entretenidos nos han tenido estas últimas semanas. Un traspaso de poder que tiene mucho de simbólico a día de hoy, pues supone un traspaso de poder oficioso y, lo que es más importante, el reconocimiento por parte de Twitter de que Joe Biden ha ganado las elecciones.

Si no estás familiarizado con el acrónimo POTUS, debes saber que una vez descomprimido significa President Of The United States, lleva empleándose mucho tiempo y ganó cierta relevancia pública a partir del primer episodio de El Ala Oeste de la Casa Blanca. A día de hoy, entre otros muchos usos, es el nombre empleado para la cuenta de Twitter que la red social pone en manos del presidente de Estados Unidos y que, por lo tanto, reasigna a su nuevo titular cuando hay un nuevo inquilino en el 1.600 de la Avenida Pensilvania.

Es cierto, eso sí, que a diferencia de Barack Obama, que sí que empleo @POTUS durante su presidencia, Trump ha preferido seguir empleando principalmente su cuenta personal, @realDonaldTrump. Es más, si revisamos su actividad de los últimos días, veremos que @POTUS se ha empleado para retuitear mensajes de la cuenta personal, junto con mensajes de la cuenta oficial de La Casa Blanca y de alguna cuenta de personas de su círculo cercano.

Aún así, y con una legión de abogados comandados por Rudy Giuliani, el mediático ex-alcalde de Nueva York, es indudable que el reconocimiento de Twitter a Joe Biden no le debe haber hecho demasiada gracia Donald Trump. Tanto es así que sería de esperar que publicara algún tweet (qué paradójico, ¿verdad?) criticando a la red social por tal medida. Obviamente no serviría de mucho pero, ¿qué demonios? Sería divertido.