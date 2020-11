Windows en Mac con M1, totalmente posible para Apple

Desde que tuvimos las primeras noticias de Apple Silicon, una de las preguntas que han flotado en el ambiente es si sería posible usar Windows en Mac con M1. Y no es una pregunta menor, puesto que son muchos los usuarios que tienen preferencia por el hardware de Apple pero, sin embargo, ya sea, por preferencia personal o por necesidades de distintos tipos, lo emplean total o parcialmente con el sistema operativo de Microsoft, una posibilidad que existe desde 2006, cuando los de Cupertino dieron el salto de PowerPC a Intel.

La apuesta de ARM ha hecho dudar sobre si sería posible seguir usando Windows en los ordenadores de Apple, aunque no debemos olvidar que la propia Microsoft lleva años apostando por esta arquitectura, tanto si hablamos de software, con su versión del operativo para sistemas basados en ARM, como por crear sus propios dispositivos con SoC Snapdragon, como el Surface Pro X. Así, desde una perspectiva puramente teórica, ver funcionar Windows en Mac con M1 no es descabellado, y podría ocurrir.

Lo que es necesario, claro, es que las empresas implicadas se pongan manos a la obra, y según podemos leer en una entrevista a Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, en Ars Technica, «eso depende realmente de Microsoft«. “Tenemos las tecnologías centrales para que hagan eso, para ejecutar su versión ARM de Windows, que a su vez, por supuesto, admite aplicaciones en modo x86. Pero esa es una decisión que Microsoft tiene que tomar para obtener la licencia de esa tecnología, para que los usuarios la ejecuten en estas Mac. Pero las Mac son ciertamente muy capaces de hacerlo«. Windows en Mac con M1 para Apple es, por lo tanto, totalmente factible.

Resulta curioso, en realidad, si nos paramos a pensarlo, pues aunque desde prismas diferentes, Apple y Microsoft están siguiendo una hoja de ruta parecida, que pasa por crear sus propios ecosistemas basados en ARM. Apple con su transición a Apple Silicon, que ya ha dado su primer paso, y Microsoft de una manera no tan ostentosa, pero ya desde hace un tiempo con sus Surface. Tanto es así que vuelven a entrar ganas de preguntarse no solo si podremos ver Windows en Mac con M1, sino también si podremos ver MacOS Big Sur en otros dispositivos ARM. El hackintosh podría no estar tan muerto como parecía en un primer momento.

En cualquier caso, volviendo a la especulación sobre si veremos funcionar Windows en Mac con M1, vista la disposición de Apple ahora parece que la pelota está en el tejado de Microsoft. Y aunque ya he leído varias opiniones que ven improbable que Redmond de luz verde a que sus ingenieros se pongan manos a la obra, lo cierto es que no lo tengo tan claro y, es más, creo que hacerlo podría ser muy positivo para ambas compañía, tanto para Apple como para Microsoft. Y lo que más importante, para los usuarios.

Y es que para Microsoft, hacer funcionar Windows en Mac con M1 les permitiría mantener la base de usuarios de Windows en Mac que ya tienen en la actualidad. Y recordemos que Microsoft es una compañía de software y servicios, parte de los cuales tienen su razón de ser alrededor de Windows, por lo que un usuario de Windows lo es, en muchas ocasiones, también de otros de sus productos. ¿Va a renunciar Redmond a esos usuarios?

Y seguro que hay quien piensa que, de hacerlo, los nuevos MacBook con M1 podrían ser una amenaza para los Surface de Microsoft. Sin embargo, y si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que ha ocurrido desde que los Mac pueden funcionar con Windows? Hace muchos años que vemos convivir en el mercado las líneas de Surface y MacBook, y ha quedado claro que hay mercado para ambas. Windows en Mac con M1 no plantearía una nueva rivalidad, sino una colaboración que enriquecería el mercado, y por lo tanto sería lógico, y estupendo, que Microsoft diera ese salto.