OnePlus Nord N10 5G, análisis

No todas las primeras impresiones son buenas y así es cómo comenzó mi relación con el OnePlus Nord N10 5G. Después de una actualización de software la percepción mejoró bastante. Uno de los smartphones que el fabricante chino ha creado bajo la nueva serie «Nord» para atender la gama media del mercado es un digno competidor.

Especificaciones principales

Modelo OnePlus Nord N10 5G Dimensiones 163 cms (alto) x 74,7 cms (ancho) x 8,95 cms (grosor) Peso 190 gramos Pantalla IPS LCD de 6,49 pulgadas Resolución pantalla

1080 x 2400 píxeles a 405 ppi Procesador Qualcomm Snapdragon 690 (5G) Almacenamiento 6 GB Sistema de cámaras Cámara trasera: 4 lentes (64, 8, 2 y 2 megapíxeles) y cámara delantera 16 megapíxeles Grabación de vídeo

Vídeo 4k y 1080 Redes de datos móviles 5G / 4G Batería 4300 mAh con carga Warp Charge 30T (5 V/6 A) Precio 349 euros

Cuando nos entregaron el OnePlus Nord 10 con lo primero que nos quedamos es con su estética. Al más puro estilo One Plus hay que destacar que es un smartphone que a simple vista respira un buen acabado. Aunque es de plástico, su apariencia es resultona para una gama media sin excesivas pretensiones.

En la parte delantera solo tenemos hueco para la pantalla, excepto en la parte superior izquierda que asoma la cámara delantera y la superior que se integra una fina línea para el altavoz. Por detrás, la cámara con cuatro objetivos y flash sobresale ligeramente y en medio el lector de huella dactilar. Justo esta zona es propensa a las huellas, lo cual se soluciona fácilmente con una carcasa que, por cierto no incluye de serie este modelo, que además protegerá el dispositivo.

Una cosa que no termina de convencerme es el lector de huella dactilar en la parte trasera. Si bien es cierto que es relativamente fácil encontrar donde está por la pequeña hendidura que tiene, al no poder verlo es también más complicado de acertar. De hecho, en muchas ocasiones nos encontramos con una mala detección. No es algo demasiado traumático pero si un poco fastidio cuando vamos con prisas, que suele ser cuando más falla (ley de Murphy).

En la parte superior solo nos encontramos con uno de los dos altavoces estéreos. El otro, se posiciona junto al jack de auriculares en la parte inferior, que también está el conector USB-C y micrófono. En el lateral izquierda se sitúan los botones de subida y bajada de volumen junto con la ranura de tarjeta SIM y microSD. A la derecha, el botón de bloqueo/encendido-apagado.

Al encender el OnePlus Nord N10 5G nos encontramos con una pantalla IPS de 6,49 pulgadas con resolución FullHD+ (1080 x 2400 píxeles). Una pantalla que cumple y se adapta bien tanto en entornos exteriores como en interiores y que permite la frecuencia de actualización de 90 Hz y funciona con dos modos de lectura y noche que se pueden programar. Incluye ademas protección Gorilla Class 3 para evitar roturas indeseadas.

Como decíamos al principio, el dispositivo nos dio algún que otro fallo de bloqueo al inicio que se solucionó instalando todas las actualizaciones del sistema operativo hasta llegar a Android 10 con la capa OxygenOS 10.5.5 que permite bastante puntos de personalización como la fuente, iconos, colores y resaltados.

El terminal cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El One Plus Nord N10 corre sobre un Snapdragon 690 preparado para conectividad 5G. Un hardware que, en ocasiones, se queda un poco limitado pero que, en general y para las acciones del día a día, cumple.

En cuanto a la batería, el smartphone cuenta con una batería de 4.300 mAh que dura perfectamente un día largo y que incluso, puede llegar a los dos, dependiendo su uso. Pero lo más interesante es la carga rápida Warp Charge 30T (5 V/6 A) que se cumple perfectamente. Con el cargador que viene de serie se puede hacer una carga completa en menos de una hora lo que es un gran valor diferencial.

Punto a destacar es su calidad estéreo de sonido. Si somos amantes de la música podemos disfrutar de un buen sonido para lo que puede ofrecer un smartphone que despliega por la parte alta y baja del terminal.

Cámara, aprobado con aspiraciones

Como sucede en casi todos los terminales del momento, la cámara es uno de los puntos en los que más atención prestan los fabricantes. El OnePlus Nord 10 no es para menos, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en una gama media.

La cámara trasera cuenta con 4 lentes: 64 megapíxeles con apertura f/179, una gran angular de 8 megapíxeles con apertura f/2.25, macro de 2 megapíxeles con apertura f/2.4, y monocromática de 2 megapíxeles y apertura f/2.4. Con todo ello ofrece una buena experiencia fotográfica en la que destacan la posibilidad de cambiar el zoom directamente a golpe de botón como vemos en la captura.

Aunque en líneas generales podemos decir que es una buena cámara cuando la queremos llevar al extremo con el zoom máximo o tomamos capturas en condiciones de poca luminosidad nos puede dar resultados poco satisfactorios. Vemos algunos ejemplos a continuación:

A continuación os dejamos tres fotografías desde la misma posición variando el zoom con los accesos directos que incluye. En la última se puede ver la pérdida tangible de calidad de la imagen:

La cámara además incluye los modos habituales como nocturno, retrato, panóramica y time-lapse. Todo ellos ofrecen unos buenos resultados que podemos ver en la siguientes imágenes. También cabe resaltar que por defecto viene activada la opción Ultra Shot HDR para mejorar optimizar la luz, por lo que al realizar la fotografía tarda un poco más en procesar de lo que podemos estar acostumbrados en un disparo sin HDR. Y quizás esta desventaja en algunas ocasiones se convierte en una ventaja para fotografías al detalle:

Por su parte, en la cámara delantera cuenta con una lente de 16 megapíxeles que también permite HDR así como modo retrato para los selfies. Incorpora flash en pantalla, que no aporta demasiado como la mayoría de estos.

En cuanto al vídeo, la cámara trasera permite grabación en 4k y 1080. La delantera se queda en 1080. Por poner un pero en este punto, el estabilizador es un poco impreciso y como resultado nos podemos encontrar vídeos un poco movidos sino prestamos la suficiente atención.

Conclusiones

El OnePlus Nord 10 5G se sitúa en una gama complicada de asaltar. Un terreno medio donde hay muchos modelos que ofrecen una buena experiencia con especificaciones similares, e incluso a un precio algo inferior. Es por ello que pesamos que este smartphone puede tener complicaciones para entrar con fuerza, incluso yendo abanderado por la marca OnePlus que cuenta con buenas referencias en otros terminales superiores.

El smartphone es una buena opción para su rango de precio con una pantalla con buen refresco, cámara interesante, pero que se puede quedar corto de rendimiento si le exigimos mucho o si nuestro cometido es hacer vídeos con mucho movimiento. OnePlus Nord 10 5G está disponible en la página web del fabricante por 349 euros.