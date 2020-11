Aunque parezca mentira también en el mundo de los auriculares hay un antes y un después de la llegada de Apple. Los famosos Airpod que lanzó la compañía de la manzana en 2016 marcaron una nueva tendencia en la fabricación y el diseño de los auriculares que han seguido muchas empresas algunas con pocas innovaciones y otras con propuestas más interesantes.

Los LG Tone Free FN6 que hemos podido probar sobre el papel parece que pueden pertenecer a este segundo grupo, con algunas propuestas de la compañía coreana que no se suelen encontrar en auriculares de estas características. Estos cascos intraaurales con diseño, como no, inspirado en los modelos de Apple lucen el logotipo de Meridian como colaborador en su diseño, una compañía inglesa que lleva desde 1977 fabricando equipos de alta fidelidad de alta calidad y que ya ha colaborado en otros productos de LG relacionados con el sonido.

Dentro de las características destacables de estos LG Tone encontramos caja de carga que dispone de un sistema de eliminación de bacterias por ultravioleta, resistencia IPX4 al agua, cuatro modos de ecualización desarrollados por Meridian y carga inalámbrica además de otras características más convencionales como reducción pasiva de ruido ambiente, almohadillas de silicona en tres tamaños hipoalérgénicas, control por el tacto y 18 horas de autonomía (6 de los auriculares y 12 de la caja).

Modelo analizado LG Tone Free FN6 Altavoces Controladores de 6 mm Cancelación de ruido Pasiva, por software 1 micrófono Control Táctil para música, llamadas y opciones generales Conectividad Bluetooth 5.0 Batería Hasta 18 horas (6 auriculares, 12 la caja) Carga Rápida (1 hora autonomía 5 minutos de carga) Dimensiones 16,1 x 32,65 x 25 mm Peso 5,4 gramos Web www.lg.com/es Precio 89 euros

La primera impresión es que el diseño de los LG Tone es muy parecido al de otros auriculares pero al mirarlos con detenimiento sin duda tienen una forma más ergonómica que otros auriculares genéricos con una inclinación y forma de las almohadillas que se adaptan a la forma del oído cómodamente. Al colocarlos quedan fuera las partes alargadas donde se encuentra el micrófono y el sensor que controla la reproducción.

La caja que carga y desinfecta

La caja de los auriculares, que funciona como cargador, dispone como hemos dicho de su propia batería y por tanto puede cargar los auriculares aunque no esté conectada a la corriente. La caja tiene un conector USB C en la parte trasera, pero también es posible cargarlo de forma inalámbrica. En la parte frontal se encuentra una luz LED que indica el estado de carga de la caja.

La tapa tiene un cierre magnético que asegura que no se abra accidentalmente. Los auriculares se cargan colocándolos en su lugar y cerrando la tapa siempre que esta esté cargada o conectada a la corriente. En ese momento y como hemos adelantado un sistema de rayos ultravioleta se ocupa de desinfectarlos (no de limpiarlos) pudiendo eliminar, según LG, hasta el 99,9 por ciento de las bacterias.

En uso los LG Tone Free son muy cómodos de llevar y muy ligeros, apenas superan los 5 gramos de peso, y no se mueven una vez colocados correctamente. El sistema de control del sonido mediante toques no es muy sofisticado pero sirve para cuando no queramos recurrir al móvil o al reproductor que estemos usando.

Podemos utilizar una app que permite también configurar el comportamiento de los toques en los auriculares, los ajustes de ecualización y la configuración del sistema de cancelación de ruido que no es activa sino que amortigua solamente ciertas frecuencias detectadas por el micrófono superior y por lo tanto es menos sofisticada que la de auriculares que, de hecho, tienen una franja de precio mucho más alta.

No los pierdas…

Curiosa la función para encontrar los auriculares que emite un sonido intenso para poder localizarlos, muy útil para ubicarlos en casa al ser tan pequeños y ligeros. La conectividad es a veces un calvario en este tipo de dispositivos Bluetooth y lo cierto es que con estos auriculares no hemos tenido problemas al conectarlos a móviles, ordenadores o televisores.

En el apartado de la calidad de audio los resultados no son tan buenos como nos esperábamos por el sello Meridian responsable de los drivers de 6 milímetros, un tamaño comparable a los mejores auriculares de su clase. La necesidad de equilibrio entre cancelación de ruido pasiva y la calidad de sonido pasa cierta factura sobre todo en los fragmentos de música en los que se requiere potencia en los bajos y respuesta en las frecuencias más altas.

La calidad es alta en piezas vocales o solistas pero por ejemplo queda un poco escasa a la hora de reproducir piezas de orquesta (por ejemplo bandas sonoras «épicas») o solos de guitarra eléctrica. En cualquier caso para un uso normal la calidad de audio está ligeramente por encima de la media y desde luego superior a cualquier auricular «barato».

Conclusiones LG Tone Free FN6

Los Tone Free FN6 de LG aportan algunas propuestas que son interesantes porque no son meros ejercicios de despliegue tecnológico sino que son funciones realmente útiles como la carcasa con carga inalámbrica y función bactericida además de la resistencia al agua. Tiene un diseño muy ergonómico y ligero y cumplen la importante característica de ser muy cómodos.

Es una lástima que la colaboración con Meridian no haya dado mejores frutos pero eso indica lo complicado que es conseguir una buena reproducción de audio en un altavoz que solamente mide 6 milímetros. Dicho esto no es que la calidad de sonido sea deficiente pero sí algo por debajo de las expectativas. Se trata de un producto redondo con muchas funciones interesantes y recomendable sobre todo para hacer deporte por su ligereza, comodidad y resistencia al agua.

Los LG Tone Free FN6 están disponibles en la tienda online de LG y en Amazon.