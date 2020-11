Soy usuario de Spotify y de Apple Music. Del primero desde hace ya un montón de años, del segundo desde que añadieron la función para compartir el acceso a todo el grupo familiar. Y, por lo general, estoy muy contento con ambos servicios, ambos me ofrecen un gran catálogo y en muchos casos, cuando no encuentro una canción concreta en uno, sí que está en el otro, por lo que rara vez me quedo sin poder escuchar lo que me apetece en cada momento.

Algo que me gusta, tanto de Spotify como de Apple Music, es que periódicamente prueban nuevas funciones, intentando mejorar el servicio y hacerlo aún más interesante, algo que consiguen en muchas de esas ocasiones. Sin embargo, no siempre es así, en ocasiones hay tropiezos con, por ejemplo, funciones que pasan sin pena ni gloria, otras que no funcionan como deberían, etcétera. Y es el tiempo el que hace que, normalmente de forma discreta, se vayan por el camino por el que llegaron.

Esta será, me temo, la hoja de ruta de una nueva función que hemos conocido por el usuario de Twitter TmarTm, y es que Spotify estaría probando una función de historias, similar a la que podemos encontrar en otros muchos servicios, generalmente redes sociales y de comunicación y mensajería entre usuarios.

Hablamos de un formato, el de las historias, que se ha mostrado muy exitoso. Por ejemplo, gran parte del éxito de Snapchat se debe a las mismas, y su implantación en Instagram ha servido para mantener al segmento más joven de los usuarios empleando un servicio que, de ser de otro modo, quizá ya no les habría resultado tan atractivo. Y eso por no hablar del TikTok, y de cómo ha demostrado que la decisión de Twitter de cerrar Vine fue un enorme error de falta de perspectiva.

Ahora bien, que las historias funcionen bien en esos servicios, no significa que también lo vayan a hacer en Spotify. Y es que el servicio de música en streaming lleva ya muchos años profundizando en la faceta más social, pero honestamente, de las personas que conozco y que utilizan Spotify, muy pocas (por no decir ninguna) se interesan por las mismas. Es más, se de más de una persona que ha terminado por desconectar Spotify de sus redes sociales, precisamente porque no le interesa el tipo de interacción que esta integración propone.

Así, partiendo de este punto, ¿qué sentido tiene integrar historias en Spotify? Mucho sí entendemos que la compañía sigue queriendo convertirse en una red social musical, más que en un servicio de música en streaming. Poco o ninguno, si atendemos al éxito obtenido en este sentido hasta ahora, así como a la propia naturaleza del servicio. Y menos aún al encaje que tienen las historias en un servicio de música a la carta. Es evidente que puedo vender hamburguesas en la puerta de un restaurante vegano, pero también es bastante probable que no sea la idea más exitosa del año.

No lo sé, igual me estoy perdiendo un punto importante, quizá las audiencias más jóvenes sí que lo encuentren atractivo, pero el caso es que soy usuario de Instagram y sí que consumo historias, y es un formato que me gusta. Lo que me resulta imposible es encontrar su encaje natural en Spotify, y me parece un intento más de convertirse en algo que no es, forzando algo que no ha ocurrido de manera natural en los últimos años.

¿Qué opinas tú? ¿Sí que le ves sentido s las historias en Spotify, las consumirás si finalmente se añaden a la plataforma? ¿O piensas que no tienen demasiado (o ningún) sentido y te extrañan tanto como a mí?