Si desde su presentación, el Apple M1 apunta muy alto, el siguiente SoC con el que Apple pretende sorprendernos, el Apple M1X, puede ser todavía mucho mejor. Si todavía no tienes muy claro lo que ofrece el nuevo procesador de Intel, y que ya puedes encontrar en los primeros Mac con este procesador basado en la arquitectura ARM, lo fundamental de momento es que, en sus primeras pruebas, su rendimiento parece haber superado todas las expectativas.

Es importante, no obstante, tomarse estos primeros resultados con un poco cuidado, como ya te explicamos aquí, pues no es lo mismo un test sintético que la carga de trabajo real de un sistema, aunque hayan mejorado al respecto los últimos años. Aún así, es innegable y algo a celebrar el buen trabajo que ha hecho Apple con este SoC, y aunque todavía es poco lo que se sabe, ya hay alguna voz que nos apunta que el siguiente en llegar, cuyo nombre provisional es Apple M1X, podría ofrecer un rendimiento todavía mucho más alto.

Esto es lo que podemos deducir de este tweet de LeaksApplePro, un popular y fiable filtrador. Un mensaje en el que el filtrador afirma haber hablado con alguien que ya ha probado el prototipo y que resume su funcionamiento con la frase “If you think M1 is fast, you haven’t seen M1X”. Una tarjeta de presentación que vuelve a poner las expectativas por las nubes, y que nos hace preguntarnos por el rendimiento que ofrecerá el Apple M1X, del que ya hay un prototipo plenamente funcional.

Con respecto a su arquitectura, de momento solo sabemos que el Apple M1X contaría con 12 núcleos (cuatro más que el M1), y aquí es dónde viene la sorpresa, pues de los mismos ocho serían de alto rendimiento (firestorm) y los otros cuatro de eficiencia (icestorm). De confirmarse esta configuración del nuevo SoC de Apple, vemos que multiplica por dos el números de núcleos de alto rendimiento. Esto, claro, no significa que el Apple M1X vaya a duplicar el rendimiento del M1, pero con todo bien optimizado, sí que debería puntuar bastante por encima.

Algo llamativo de esta filtración es que, si bien todavía no se sabe cuándo debutará el primer Mac con Apple M1X, se apunta a que lo hará en un MacBook Pro de 16 pulgadas que se presentará en algún momento de 2021. Y a diferencia de los primeros Mac con el M1, Apple no organizaría un evento para presentarlo, los de Cupertino tan solo publicarán una nota de prensa de anuncio de ese nuevo portátil y, de su mano, el nuevo SoC.

Ahora la gran duda es la hoja de ruta de Apple para 2021. Todo apunta a que veremos como mínimo el Apple M1X, y tiene todo el sentido pensar que no llegará solo en un MacBook Pro. Tiene sentido esperar un iMac Pro, y quizá también un iMac con este nuevo chip. De este modo, Apple ya habría transicionado prácticamente todas sus familias de ordenadores portátiles y de sobremesa.

Así, para 2022, ya solo quedaría pendiente la joya de la corona, el Mac Pro. Pero, claro, aquí ya no hablamos de sustituir procesadores Intel Core, sino Intel Xeon, en configuraciones que van de los ocho a los 28 núcleos, con hasta 56 hilos. Cuesta imaginar un Apple M1X en uno de estos sistemas, pero visto el excelente trabajo que han hecho con el M1 y las expectativas alrededor del M1X, tengo muchas, muchísimas ganas, de ver qué van a hacer para el Mac Pro.

