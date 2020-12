Los servicios de Google han sufrido una caída general que está afectando a varias regiones mundiales y a sus múltiples servicios.

La caída de los servicios de Google se ha detectado en España a las 12,30 (hora peninsular) y a la hora de redactar este artículo no funciona el cliente de correo electrónico Gmail, el servicio de vídeo YouTube, el alojador de almacenamiento en nube Drive o la aplicación de videoconferencia Meet.

El panel de estado de Google Workspace que proporciona información de rendimiento de los servicios de Google ha mostrado una caída que afecta a casi todas sus aplicaciones.

La página de seguimiento Down Detector ha reflejado la caída con un gran pico en Gmail, la aplicación que parece ser la más afectada. Algunos usuarios están informando que no pueden iniciar sesión con sus cuentas en el cliente de correo electrónico, mientras que otros dicen que los nuevos correos electrónicos no aparecen en la aplicación.

Google proporciona uno de los mejores soportes en línea existentes, pero (como el resto de tecnológicas) no escapa a fallos puntuales. El último de los gordos sucedió el pasado mes de agosto. La cuestión es que somos tan dependientes de Internet y de la nube cualquier caída puede suponer un gran problema para tareas personales y mucho más para las profesionales en una era donde el teletrabajo es imprescindible.

Actualización

Google está recuperando a marchas forzadas la actividad de los servicios y el acceso al servicio de correo electrónico Gmail se ha restablecido al menos parcialmente, porque no funciona todavía el acceso a los contactos.

Por lo que apunta Downdetector, la región europea está siendo la más afectada, especialmente Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, aunque todo Europa se ha visto afectada además de zonas de Estados Unidos, Japón, Australia o el sureste asiático.

No se conocen los detalles ni los motivos de la caída de servicios. Iremos actualizando la información a medida que tengamos noticias. Paciencia. Hay muy poco que puede hacer un usuario ante estos sucesos.