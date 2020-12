Intel Core i9-11900K será el modelo estrella de la plataforma Rocket Lake-S. Undécima generación de procesadores Core destinados a ordenadores de sobremesa con la que el gigante del chip competirá con los ZEN 3 de AMD.

Ya sabíamos que este Core i9-11900K será un modelo de 8 núcleos y 16 hilos con 16 Mbytes de caché. Su frecuencia base de 3,5 GHz era también conocida y ahora nos llega información adicional, como los 5,3 GHz de frecuencia máxima de reloj que podrá alcanzar con la Thermal Velocity Boost activada, una función que seguirá siendo exclusiva para los Core i9, mientras que los Core i7 utilizarán Turbo Boost Max 3.0.

El IPC sigue siendo fundamental en la arquitectura actual de procesadores y es uno de los aspectos que Intel no ha perdido frente a AMD en ninguna plataforma a pesar de las enormes mejoras de ésta. Intel ha prometido una mejora de «dos dígitos» en la capacidad de ejecutar instrucciones por ciclo de reloj de la plataforma Rocket Lake-S.

Quizá por ello los resultados que nos llegan de los benchmark indican que este Core i9-11900K supera a un auténtico monstruo como el Ryzen 9 5950X. La prueba se ha extraído de la ejecución en el Ashes of the Singularity, un juego que se está utilizando como referencia en muchos test por su alta capacidad de escalado. En todo caso, los resultados (+10% en FPS a favor de Intel) no están confirmados ni son para nada concluyentes a la hora de establecer cuál será el «mejor» en juegos.

Por lo demás, las nuevas CPUs de Intel utilizarán la nueva arquitectura Cypress Cove, una adaptación de la arquitectura Sunny Cove utilizada en los chips Ice Lake (10 nm+), al proceso de 14 nm. Se espera que esta plataforma sea la última antes del paso definitivo a los 10 nanómetros de los procesadores de sobremesa de Intel, algo que ya se ha concretado en los destinados a portátiles con los Tiger Lake.

Intel Core i9-11900K: no solo IPC

Además de IPC, Intel ofrecerá otras ventajas a esta plataforma a través del nuevo chipset serie 500, con características principales como:

– PCI Express 4.0. Por fin Intel daría soporte a la última versión del bus más importante de los PCs. Se espera que Intel ofrezca 20 carriles en total. La CPU se conectará directamente y tendrá 4 carriles adicionales (x16 para la GPU y x4 para unidades de estado sólido bajo el protocolo NVME). Ello significa que tanto la gráfica dedicada como el almacenamiento SSD se conectarán directamente a la CPU mediante PCIe 4.0.

– DMI 3.0 se actualizará al enlace x8, lo que significa una velocidad de transferencia duplicada en comparación con la actual x4. Intel no establece la velocidad de transferencia para una nueva conexión DMI, pero el enlace x4 actual tiene una transferencia de 8 GT / s (3,93 GB / s).

– Intel Xe. Otra novedad importante llegará en el mismo encapsulado de la CPU y serán las gráficas integradas de última generación, Gen12, con importante mejora del rendimiento, soporte para HDMI 2.0b y DisplayPort 1.4a, además de la tecnología de sincronización de imágenes Adaptative Sync.

– Conectividad. El chipset también aportará soporte nativo para las últimas norma de conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, y los puertos de conexión más avanzados como Thunderbolt 4 y USB 3.2. Soportará Ethernet LAN 2.5Gb.

– RAM. La plataforma aumentará la frecuencia de la memoria y la capacidad máxima soportada. Todavía será DDR4 (DDR5 llegará en la siguiente Alder Lake) en doble canal.

– Varios. En el apartado de multimedia, el chipset ofrecerá soporte para el códec AV1/HEVC de 12 bit. Se eliminará las extensiones Intel Software Guard y se favorecerá su capacidad de overclocking.

Todas las placas base con estos chipsets Intel serie 500 utilizarán el socket LGA1200 y hay buenas noticias en cuanto a su retrocompatibilidad. Las CPUs Rocket Lake-S podrán instalarse en placas base de la serie 400 tras las correspondientes actualizaciones de BIOS/UEFI, al tiempo que la serie 500 admitirá procesadores de la décima generación Core.

Se espera que el Intel Core i9-11900K y el resto de modelos de la plataforma sean presentados en el CES 2021 para una disponibilidad en el primer trimestre del año.