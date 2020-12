Los argumentos de Facebook son de risa para la EFF

Aunque ya tengo la edad suficiente como para no necesitar que nadie confirme mis opiniones, siempre es agradable saber que uno no es el único que piensa lo mismo. Ya comenté hace unos días que, en la polémica entre Facebook y Apple a cuenta de las nuevas funciones de privacidad en iOS, que los argumentos de la red social me parecían, como mínimo, cuestionables, y que pensaba que en esta ocasión Apple estaba actuando correctamente.

Y digo que no soy el único que lo piensa porque, aunque ya lo imaginaba, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha publicado un texto titulado «La ridícula campaña de Facebook contra Apple es realmente contra los usuarios y las pequeñas empresas«. Y.me resulta especialmente interesante porque en el argumentario de la red social para justificar su airada reacción contra Apple, pretende hacer pasar esta como un alegato en defensa, precisamente, de las pequeñas empresas.

«Facebook se promociona en este caso como la protección de las pequeñas empresas, y eso no podría estar más lejos de la verdad. Facebook los ha encerrado en una situación en la que se ven obligados a ser astutos y adversos a sus propios clientes. La respuesta no puede ser defender ese sistema roto a costa de la privacidad y el control de sus propios usuarios«. Me parece una definición muy interesante de la situación, pues en realidad es la red social la que determina las reglas de juego y, por ende, la que marca la agenda de esas pequeñas empresas a las que afirma defender.

El problema es, recordemos, que Apple ha impuesto que las apps que recopilan datos en iOS, deben solicitar permiso al usuario para hacerlo, y solo en caso afirmativo podrán mantener la toma de datos. Por defecto no se permite, solo si el usuario lo acepta, al contrario de lo que ocurre en otros muchos contextos, en los que la actividad se permite a no ser que el usuario indique explícitamente que no quiere que así sea. Apple impone el opt-in mientras que Facebook defiende el opt-out.

El texto de la EFF no se queda corto a la hora de atacar la postura de la red social, afirmando que lo que en realidad preocupa a Facebook es lo que puede llegar a perder si sus usuarios aprenden más sobre toda la información que esta y otras tantas empresas llegan a recopilar de cada usuario. La compañía «ha construido un imperio masivo alrededor del concepto de rastrear todo lo que haces«.

Facebook ha argumentado que la medida de Apple «no se trata de privacidad, se trata de ganancias«, afirmando que la nueva política de Apple dejará a muchas aplicaciones y sitios web sin otra opción que comenzar a cobrar tarifas de suscripción o agregar más opciones de compra en la aplicación para llegar a fin de mes, lo que a su vez aumenta los ingresos de la App Store. Facebook dijo que este escenario hará que Internet sea «mucho más caro» y reducirá el «contenido gratuito de alta calidad«.

«No estamos de acuerdo con el enfoque y la solución de Apple, pero no tenemos más remedio que mostrar el mensaje de Apple«, dijo Facebook. «Si no lo hacemos, bloquearán Facebook de la App Store, lo que perjudicaría aún más a las personas y empresas que dependen de nuestros servicios. No podemos correr este riesgo en nombre de los millones de empresas que utilizan nuestra plataforma para crecer«.

En respuesta a Facebook , Apple expresó que los usuarios merecen control y transparencia. «Creemos que esta es una simple cuestión de defender a nuestros usuarios«, dijo Apple, y agregó que «los usuarios deben saber cuándo se recopilan y comparten sus datos en otras aplicaciones y sitios web, y deben tener la opción de permitir eso o no«, una respuesta y una medida que ha sido aplaudida por la EFF, que la califica como un gran paso adelante.

«Cuando una empresa hace lo correcto para sus usuarios, EFF la apoyará, al igual que nosotros atacaremos a las empresas que hagan lo incorrecto«, concluye el comunicado de la organización. «Aquí, Apple tiene razón y Facebook está equivocado«.