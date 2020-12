No creo que quede ni una persona sobre la faz de la tierra que ignore el interés de Facebook por los datos de sus usuarios. Y es comprensible, claro, al final su modelo de negocio se basa en todo lo que sabe de nosotros, algo que tiene sentido y es justificable cuando se emplea para segmentar audiencias y ofrecer campañas publicitarias para grupos específicos, pero que resulta bastante más cuestionable cuando es empleado con fines como los que dieron lugar a la polémica de Cambridge Analytica o la venta de datos a otras empresas.

También resultan un tanto objetables algunos medios empleados por Facebook para recopilar información de sus usuarios. Es normal, claro, que tomen los datos que cada usuario añade voluntariamente a su perfil, pero resulta de todo punto intolerable que haya empleados de la red social revisando las conversaciones que se mantienen a través de Facebook Messenger con el fin de extraer información. El fin no justifica los medios, aunque en las oficinas de Facebook no terminen de tenerlo claro.

Con la llegada de iOS 14.3, Apple ha empezado a aplicar una medida que ya se anunció en junio, en el WWDC 2020: informar a los usuarios de los datos que emplean las apps para rastrear al usuario, así como los datos que recopilan en el dispositivo y que vinculan explícitamente al usuario. A nadie, absolutamente a nadie le sorprenderá que la app de Facebook es todo un tope de gama al respecto. ¿Te preguntas qué datos son esos? Esta es la lista:

No está nada mal, ¿verdad? Seguramente, si empleas Facebook de manera habitual, la red social sepa más cosas sobre tú que muchas de tus personas más cercanas. Y de nuevo, como decía antes, esto no es necesariamente bueno ni malo, depende de la consideración personal de cada usuario, y del valor que cada uno le concede a su privacidad. La clave, obviamente, es la transparencia en todo el proceso, desde la recopilación de los datos hasta el uso que se hace de los mismos. Personalmente opino que es un enorme exceso, y que socialmente falta cultura sobre la importancia de la privacidad, pero es solo una opinión.

Sea como fuere, Apple parece firmemente decidida a defender la privacidad de sus usuarios, así que tras la llegada de la información a la tienda de apps, el siguiente paso que plantea es que los usuarios tengan que aceptar que las apps recopilen dicha información, y que en caso contrario no puedan hacerlo. Es el modelo denominado opt-in, en el que una medida solo se aplica si el usuario lo indica, frente al modelo opt-out, en el que la medida se aplica por defecto, salvo que el usuario indique lo contrario.

Por norma general, siempre que cualquier empresa tiene interés en aplicar algún cambio a sus políticas en relación con sus clientes, se suele emplear el modelo opt-out (un ejemplo de ello lo tenemos cada vez que recibimos una comunicación de cambio de condiciones en algún servicio que tenemos contratado, por defecto aceptamos el cambio, para lo contrario debemos indicarlo). Facebook quiere que su recopilación de datos sea opt-out, pero Apple afirma que solo permitirá opt-in.

Facebook se ha mostrado particularmente en contra de esta nueva política de Apple, tal y como informa la Agencia Reuters, acusando a los de Cupertino de técnicas anticompetencia. “Apple se está comportando de manera anticompetitiva al usar su control de la App Store para beneficiar sus resultados a expensas de los creadores y las pequeñas empresas. Punto y final ”, dijo a la prensa el vicepresidente de anuncios y productos comerciales de Facebook, Dan Levy.

Apelar a la supuesta defensa de creadores y pequeñas empresas parece poner a Facebook de lado del más débil, mientras que Apple sería el villano en este caso. Un villano que impediría a esas potenciales víctimas el poder desplegar sus campañas para llegar a la audiencia indicada. Sin embargo, Tim Cook ha decidido responder a las acusaciones de Facebook y, a diferencia de otras ocasiones, en las que no estoy de acuerdo con las acciones de Apple, en este caso no podría estar más de acuerdo con su decisión y con la respuesta, dada a través de Twitter.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020