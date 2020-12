Si a Douglas Engelbart y Bill English les hubieran mostrado este Newskill Arakne Elite el día de la madre de las demos, apuesto a que su cara de sorpresa y fascinación habría sido semejante a la que, en aquel momento, experimentaron los asistentes a aquel evento al descubrir el más que ingenioso dispositivo señalador diseñado por los dos investigadores. Y es que, aunque esto es algo que pase desapercibido para la mayoría, el de los ratones es un sector muchísimo más dinámico y cambiante de lo que puede parecer desde fuera.

Primero evolucionar por usabilidad, después por ergonomía, y estos últimos años la palabra clave es gaming: los usuarios ya no solo necesitan ratones cómodos y ergonómicos, también exigen un rendimiento excepcional, que se sostiene principalmente en dos puntales: velocidad y precisión. Ya sea en una competición de esports, en una ranked de League of Legends, en competitivo con amigos en Call of Duty o en FUT Champions en el FIFA, ambos factores pueden resultar determinantes.

Conscientes de ello, fabricantes como Newskill han puesto el foco en dichas necesidades, pero sin olvidar un aspecto fundamental, y es que las necesidades principales son comunes, pero hay una casuística por cada jugador que genera necesidades adicionales y que, por lo tanto, solo un amplio catálogo permite satisfacer el conjunto de todas ellas. Y sin duda, Newskill Arakne Elite Edition es una muestra clara de cómo diversificar para no dejarse a nadie fuera.

Gaming sin cables. Si, es posible

Por norma general, los gamers prefieren los ratones con cable a los dispositivos inalámbricos, debido a la mayor velocidad de respuesta de los primeros. Sin embargo, y tras unas horas probando este Newskill Arakne Elite, principalmente con Cyberpunk 2077 pero en menor medida también con otros títulos (No Man’s Sky, Elite Dangerous y, claro, Minecraft), puedo decir que no he notado diferencia alguna entre emplearlo conectado por cable y sin cable.

Y es que esta es la principal novedad del Newskill Arakne Elite, es el primer ratón de la compañía que ofrece conectividad inalámbrica mediante un dongle USB que opera en la banda de los 2,4 gigahercios. Por eso, obviamente, es el punto al que más atención he prestado, para comprobar si renunciar al cable supone hacerlo también a parte de su rendimiento, y la buena noticia es que no he tenido en absoluto esa sensación. Más bien al contrario, ya que desprovisto del cable, la sensación de libertad de movimiento es mayor.

No obstante, para quienes deseen hacer un uso esporádico de la conectividad inalámbrica, pero que a la hora de jugar tengan preferencia por emplear el modo cableado, Newskill Arakne Elite incluye un cable paracord de 1,75 metros que permite emplear el ratón «a la vieja usanza», al tiempo que se recarga la batería. Aunque a este respecto, diré que una carga completa ha sido suficiente para todas las pruebas, incluso con los ajustes de máximo rendimiento y con la iluminación LED activa.

Gestión del Newskill Arakne Elite

Como ya es costumbre con sus productos, Newskill Arakne Elite viene acompañado del software de configuración, que es la herramienta con la que realmente podremos sacarle todo el partido a este ratón. Para tal fin, una vez descargado e instalado el software, nos encontramos cuatro apartados principales, desde los que podremos ajustar múltiples parámetros a nuestro gusto.

El primer paso, una vez abierto el software de gestión del Newskill Arakne Elite es configurar sus botones. Como puedes ver tanto en la ficha técnica como en las imágenes del mismo, el ratón cuenta con los dos «clásicos», uno central, el click de la rueda de scroll y otros dos en cada uno de los laterales del ratón, sumando un total de ocho botones. Y a este respecto merece la pena hacer un inciso para destacar que el diseño del Newskill Arakne Elite es totalmente simétrico, por lo que hablamos de un ratón diseñado tanto para diestros como para zurdos.

En lo referido a su respuesta y rendimiento, son varios los ajustes que podrás realizar. Sin duda el más destacable es el relacionado con su sensor PIXART PMW-3335, y es que con su ajuste más alto este ratón alcanza una precisión de 16.000 puntos por pulgada. Y en cuanto a su tasa de sondeo, el Newskill Arakne Elite se puede ajustar hasta los mil hercios por segundo. Estos ajustes se complementan con los de la respuesta del ratón, ya que desde su software de gestión podremos ajustar también su sensibilidad, la velocidad de desplazamiento y la del doble click.

Otro aspecto importante son las macros, y es que con el software de Newskill podrás definir acciones complejas para ejecutarlas con una sola pulsación. Para este fin, la aplicación te permite configurar múltiples macros y seleccionar, en cada momento, cuáles quieres emplear. De este modo podrás gestionar una biblioteca muy completa e ir ajustando las activas cada vez que vayas a emplearlas.

Cada juego es un mundo, claro, así que la configuración idónea para un título puede resultar nefasta para otros. Es por ello que la configuración del Newskill Arakne Elite te permite configurar varios perfiles, para que tan solo tengas que escoger la adecuada para cada uso, y tener así siempre los settings que necesitas sin tener que ajustarlos manualmente en cada caso.

Y no, obviamente no me he olvidado de un aspecto que, aunque menos relacionado con el rendimiento y la usabilidad del ratón, sí que tiene mucho que ver con la experiencia de uso del mismo. Me refiero, claro, a la iluminación led, que podrás ajustar tanto desde el software del Newskill Arakne Elite como desde los botones que encontrarás en la base del dispositivo. A este respecto podrás configurar tipo de efecto de iluminación, color (si deseas emplear uno en particular) y velocidad del efecto.

Experiencia de uso

La personalización modular es uno de los aspectos clave del Newskill Arakne Elite, y es que no solo podrás personalizar su funcionamiento mediante el software, también podrás realizar cambios en su superficie gracias a los complementos incluidos. El más destacable es la cubierta superior, que puedes sustituir por otra (incluída) de estilo panal, que hace que el ratón sea algo más ligero, además de dejar a la vista el logo de Newskill iluminado que se encuentra en su interior.

Como ya comenté antes, el ratón cuenta con dos botones laterales en cada flanco. Ahora bien, para los usuarios que prefieran algunos controles menos, es posible quitar los que no quieras emplear y, en su lugar, poner unas piezas que cubrirán ese espacio dejando una superficie lisa en el lugar que anteriormente ocupaba el botón. Tanto la cubierta superior como los botones laterales se mantienen unidos al ratón mediante imanes, por lo que no es necesaria ninguna herramienta para realizar cambios a este respecto.

En cuanto a su movimiento, la base del Newskill Arakne Elite cuenta con dos deslizadores de teflón, que he probado sobre varios tipos de superficies, desde muy lisas (cristal) hasta bastante rugosas (como la que puedes ver en las fotos que ilustran este análisis). En todos los casos el rendimiento ha sido excelente.

Especificaciones Newskill Arakne Elite Edition

Newskill Arakne Elite Edition Sensor Sensor óptico con 16.000 DPI (PIXART PMW-3335) Botones Ocho botones personalizables:

·2 clics comunes

·1 botón en la rueda de scroll

·1 botón en la parte superior

·2 botones secundarios en el lateral izquierdo

·2 botones secundarios en el lateral derecho Aceleración máxima 40 G Tasa de sondeo Ultrapolling de 1000 Hz Iluminación RGB LED RGB, Color y efectos personalizables mediante software Conectividad Wireless Dongle USB de 2,4 GHz / Cable paracord de 1,75 metros Dimensiones 124,5 x 64 x 42 mm Peso 95 gramos Precio 59,95 euros

El Newskill Arakne Elite ya se puede precomprar en la página web de Newskill, y los envíos del mismo se iniciarán el próximo 28 de diciembre.