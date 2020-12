El MSI Prestige 14 EVO es otro paso adelante por parte de la compañía taiwanesa hacia una diversificación cada vez más marcada, y más cuidada. No hace falta que os diga que MSI se hizo un nombre en el sector tecnológico como fabricante de placas base y de soluciones para gaming (tarjetas gráficas, principalmente).

Con el paso del tiempo, la compañía supo aprovechar su creciente éxito para ampliar horizontes y embarcarse en otros mercados, incluyendo el sector profesional, donde ha logrado afianzar productos cada vez más competitivos. El MSI Prestige 14 EVO es, sin duda, todo un ejemplo de portátil bien hecho, tanto a nivel externo (diseño y calidad de acabados) como interno (componentes y refrigeración), y como veremos en este análisis merece ser considerado como uno de los mejores ultraligeros del mercado.

He tenido la suerte de disfrutar de este equipo durante más de dos semanas, y esto me ha permitido hacer un uso intensivo del mismo a diferentes niveles. También lo he sometido a las clásicas pruebas de rendimiento que nos permiten «pintar un cuadro» bastante acertado con sus prestaciones clave, y hoy, por fin, lo tengo todo listo para compartir con vosotros este análisis.

Antes de empezar, damos las gracias a MSI España por prestarnos una unidad del MSI Prestige 14 EVO para su análisis, y por permitirnos trabajar sin prisas y con total libertad. Sin más, empezamos.

MSI Prestige 14 EVO: primer vistazo

El MSI Prestige 14 EVO es un equipo que apuesta por un diseño clásico y discreto, lo que le permite encajar sin problemas en cualquier entorno. La unidad que he podido analizar apuesta por el color gris carbón, pero presenta detalles en azul brillante que, francamente, le dan un toque bastante llamativo, aunque sin caer en excesos.

Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y no solo por su calidad de construcción, sino también porque es un equipo muy ligero. Su solidez y su ligereza hacen que podemos cogerlo con una mano y moverlo sin ningún tipo de problema, incluso con la pantalla abierta.

El chasis está construido en aleación de aluminio, un material ligero y resistente que se ha convertido en una de las soluciones más utilizadas en el sector de los portátiles profesionales «premium». Dicho material, y la acertada elección de componentes que integra el MSI Prestige 14 EVO, ha permitido a la compañía taiwanesa dar forma a un equipo potente, resistente y fiable manteniendo un peso de apenas 1,29 kilogramos.

La certificación MIL-STD 810G es toda una garantía de fiabilidad y de resistencia, y certifica que el MSI Prestige 14 EVO es capaz de aguantar sin problemas temperaturas extremas, condiciones de baja y alta presión, resiste golpes y vibraciones, y pueden lidiar con el polvo, la sal y la suciedad. Ligero, pero resistente.

El teclado es de tipo chiclet, tiene una disposición tradicional, viene sin pad numérico como cabía esperar en un equipo de 14 pulgadas y cuenta con retroiluminación LED. Las teclas tienen un tamaño bastante generoso, lo que facilita una buena experiencia de uso al escribir, incluso tras largas sesiones de trabajo. Por su parte, la almohadilla táctil se encuentra situada en la parte central, tiene un tamaño grande, tanto que se sitúa por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en portátiles de 14 pulgadas, y monta un lector de huellas dactilares en la esquina superior izquierda.

Los bordes de pantalla son bastante contenidos, y la bisagra eleva ligeramente el teclado cuando lo abrimos para mejorar la ergonomía y el flujo de aire. La verdad es que el diseño del MSI Prestige 14 EVO me ha gustado mucho, y la combinación de colores en gris carbón con toques de azul brillante me parece una idea bastante valiente que encaja sorprendentemente bien.

Especificaciones del MSI Prestige 14 EVO

Pantalla de 14 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, 60 Hz de tasa de refresco, calidad similar a la de un panel IPS (ángulos de visión de 178 grados).

La pantalla reproduce el 100% del espectro de color sRGB y tiene un brillo máximo de 300 nits.

Chasis construido en aleación de aluminio.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810G.

Procesador Intel Core i7-1185G7 con cuatro núcleos y ocho hilos a 3 GHz-4,8 GHz, modo normal y turbo (el modo turbo de 4,8 GHz solo se alcanza con un núcleo activo).

GPU Intel Iris Xe Gen12 Plus G7 con 96 unidades de ejecución a 400 MHz-1,35 GHz, modo normal y turbo.

16 GB de memoria LPDDR4X a 4.266 MHz en doble canal.

SSD PCIE Gen4 x4 de alto rendimiento con una capacidad de 512 GB.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Dos puertos Thunderbolt 4, un puerto USB 2.0 Type-A, ranura para microSD y jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono.

Cámara con resolución HD e infrarrojos.

Batería de 52 Wh.

Altavoces estéreo de 2 vatios.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED.

Medidas: 319 x 219 x 15,9 mm.

Peso: 1,29 kilogramos.

Windows 10 como sistema operativo.

Precio: 1.199 euros.

MSI Prestige 14 EVO: nuestra experiencia

Antes de profundizar quiero confirmaros que la unidad del MSI Prestige 14 EVO que he tenido la oportunidad de analizar viene sin la «Ñ» porque he recibido una unidad con la distribución de teclado de Reino Unido, pero la versión del mismo que se comercializa en España incluye dicha letra, así que tranquilos, no tenéis nada de lo que preocuparos si os estáis planteando haceros con este portátil.

La calidad percibida que nos deja el MSI Prestige 14 EVO nada más sacarlo de la caja es buena, pero mejora mucho una vez que lo tenemos en las manos. Las sensaciones que transmite al tacto son muy positivas, y es tan ligero que podemos moverlo con una mano sin ningún tipo de molestia, incluso aunque tengamos la pantalla abierta. MSI ha cuidado tanto el diseño como los materiales, y eso se deja notar desde el primer momento.

Echando un vistazo a la pantalla nos encontramos con un panel de calidad IPS y resolución 1080p que cumple de forma notable. La nitidez es buena, los ángulos de visión son perfectos en 178 grados, y la reproducción del color se sitúa en un nivel muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un ultraportátil con un precio bastante ajustado (1.199 euros). Sí, hay equipos con pantallas muy superiores, pero también son más caros.

Al tratarse de una pantalla de 14 pulgadas con resolución 1080p, no es necesario llevar a cabo ningún ajuste drástico con la escala de pantalla de Windows 10, aunque en mi caso me he sentido más cómodo trabajando con el escalado al 125%. Cuestión de gustos, aunque nuestra preferencia puede variar en función de las tareas que vayamos a realizar, ya que en algunos casos he preferido volver al 100% de forma temporal.

Por lo que respecta al teclado, me ha sorprendido gratamente, y lo mismo puedo decir de la almohadilla táctil. Ambos responden con precisión y ofrecen una experiencia de uso casi perfecta. Es evidente que, al tratarse de un ultraportátil de pequeño tamaño, tenemos que superar un pequeño periodo de adaptación, pero nada del otro mundo. Resulta muy cómo escribir e interactuar con nuestras carpetas y documentos sin necesidad de recurrir a un ratón.

A través del software integrado «MSI Center», podemos realizar fácilmente una serie de configuraciones que nos ayudarán a personalizar determinados ajustes, como por ejemplo el brillo de la pantalla y del la iluminación del teclado, y también los modos de rendimiento (alto rendimiento, equilibrado, silencioso o ahorro de batería).

Los altavoces logran un resultado aceptable, pero se sitúan por debajo de lo que hemos visto en otros ultraportátiles con una configuración y un precio similar. En cuanto a la autonomía, he sido capaz de conseguir un máximo de 10 y media horas de uso por cada carga de batería, pero reduciendo considerablemente el brillo de la pantalla y limitándome a tareas ligeras conectado a una red Wi-Fi.

Pasamos ahora a ver el rendimiento. Como hemos anticipado, el MSI Prestige 14 EVO viene con un procesador Intel Core i7-1185G7, un chip potente pero de bajo consumo, pensado para integrarse en equipos ligeros y de pequeño tamaño que prioricen la movilidad sobre la potencia bruta. En la prueba de CPU-Z, este chip no ha tenido problemas para superar al Core i7 7700K, tanto en rendimiento monohilo como multihilo, un chip que cuenta también con cuatro núcleos y ocho hilos, y que está basado en la arquitectura Kaby Lake (14 nm+).

En Cinebench R23 obtiene una puntuación muy buena en monohilo, pero queda un poco por detrás del Core i7 7700K en multihilo. Esto tiene una explicación, y es que dicha prueba es más intensa y más prolongada que la que utiliza CPU-Z, lo que hace que las limitaciones térmicas que presenta un portátil tan ligero como el MSI Prestige 14 EVO entren en juego, y que las frecuencias de trabajo del modo turbo se reduzcan para evitar problemas con las temperaturas. A pesar de todo, los resultados son, en general, muy buenos.

Saltamos al SSD, y no hay sorpresas. Al tratarse de una unidad de tipo PCIE Gen4 x4, vemos que la velocidad de lectura se acerca a los 5 GB/s, mientras que la velocidad de escritura alcanza los 2,5 GB/s. Las temperaturas de trabajo se mantienen siempre en niveles aceptables, y no hemos notado una pérdida de rendimiento que podamos asociar con problemas de exceso de calor.

La GPU que integra el MSI Prestige 14 EVO ofrece una mejora de rendimiento muy marcada frente a las generaciones anteriores, de hecho es capaz de mover juegos como The Witcher III y Battlefield V en 1080p con calidad media y una fluidez total, pero necesita mejoras urgentes a nivel de drivers, ya que con algunos títulos, como Horizon Zero Dawn y Cyberpunk 2077, ni siquiera llega a arrancar.

En un uso diario, con las tareas habituales y exigiéndole un poco más de lo normal al MSI Prestige 14 EVO el equipo ofrece un rendimiento y una experiencia de uso fluida, ágil y libre de errores. Las aplicaciones vuelan, la navegación web es muy rápida y se nota que estamos ante un equipo de nueva generación que prioriza la movilidad sin renunciar a un buen nivel de rendimiento.

Terminamos con las temperaturas de trabajo que registra el MSI Prestige 14 EVO. Como podemos ver en la imagen, el Intel Core i7-1185G7 alcanza picos de 96 grados, y tiene mínimos de 37 grados. La serie Tiger Lake de Intel está diseñada para funcionar de esta manera, ya os lo he explicado en otras ocasiones, así que no hay nada de lo que preocuparse, son valores normales. Estos procesadores tienen un modo turbo agresivo que inicia para alcanzar el máximo rendimiento lo antes posible, y que se va ajustando automáticamente para reducir las frecuencias de trabajo cuando llega a un determinado umbral de temperatura.

Notas finales: un ultraportátil redondo

El MSI Prestige 14 EVO es un ultraportátil bien diseñado, elegante discreto, ligero y sin, embargo, bastante potente. Nada más sacarlo de la caja transmite unas sensaciones muy buenas al tacto, y durante todas nuestras pruebas ha mantenido una solidez y una estabilidad total. Las temperaturas de trabajo me han sorprendido para bien, ya que, aunque son elevadas, se mantienen en un nivel más razonable comparado con lo que hemos visto en otros equipos similares.

A nivel de rendimiento, el MSI Prestige 14 EVO raya a un buen nivel gracias a su configuración, que está perfectamente equilibrada, y a su acertado sistema de refrigeración, que es capaz de evitar que el Intel Core i7-1185G7 se vea demasiado limitado cuestiones térmicas (exceso de calor), lo que le permite desarrollar buena parte de su potencial. Como he comentado anteriormente, las temperaturas acaban llegando a niveles en los que es necesario reducir la frecuencia de trabajo del modo turbo, y esto acaba afectando al rendimiento bruto, pero de forma más moderada que en otros equipos, algo muy positivo, sin duda.

Está claro que el MSI Prestige 14 EVO no es un portátil para jugar, pero su GPU integrada Intel Xe Gen12 con 96 unidades de ejecución representa un salto tan grande que es capaz de mover algunos juegos actuales en 1080p con una fluidez sorprendentemente buena, y en calidad media. Impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un ultraportátil de 1,29 kilogramos, aunque los drivers todavía están muy verdes, y tienen mucho trabajo por delante.

Al principio, el MSI Prestige 14 EVO me sorprendió por lo bonito y cuidado que resulta «en persona», por su ligereza y por su calidad de construcción, pero lo mejor es que su rendimiento no se queda atrás. Está preparado para cubrir las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, ofrece una autonomía aceptable y la calidad de la pantalla está dentro de lo que cabe esperar de su rango de precios.

En conjunto, el MSI Prestige 14 EVO es uno de los mejores portátiles dentro de su rango de precios, y una opción muy recomendable si buscamos un equipo ligero pero potente, que no haga sacrificios en ningún aspecto, y que tampoco nos obligue a gastar una enorme cantidad de dinero. Un valor sólido en relación precio-prestaciones.