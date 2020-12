Sony Bravia XH90, análisis: preparada para la PS5

Sony Bravia estrena este año su gama de televisores con la etiqueta «Ready for Playstation 5», esto quiere decir que son capaces de sacar todo el potencial en imagen y sonido de la nueva consola de la marca japonesa. Y entre ellas está el modelo Sony Bravia XH90 con una pantalla Full Array Led de entre 55” y 85”. En MC hemos tenido ocasión de probar la de 55 pulgadas y estas son nuestras impresiones.

Especificaciones técnicas

Modelo Sony Bravia XH90 Pantalla Full Array LED, Procesador 4K HDR X1, Pulgadas 55 Resolución 3.840 x 2.160 Tamaño 139 cm Resolución Píxeles 3840 x 2160 Panel LCD SmartTV Sí Sistema operativo

Android TV Conectividad WiFi (802.11ac), Bluetooth 4.2, HDMI (4), USB (2 laterales), puerto Ethernet, antena Precio 1.399 euros

Diseño

Es habitual en Sony dotar a sus televisores Bravia de un diseño cuidado y elegante, y este XH90 no iba a ser menos. Aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los televisores Bravia de gama más económica, luce un buen acabado moderno y con un grosor intermedio. En cuanto al marco no es muy grueso por lo que no molesta demasiado.

En su lateral izquierdo tenemos todas las conexiones de las que dispone, que vienen a ser cuatro puertos HDMI, de los cuales uno es HDMI 2.1, puerto ethernet, de antena, y el resto de habituales.

Como soporte dispone de dos patas que sobresalen por delante y atrás a bastante distancia. No se ven demasiado pero hay que decir que pueden resultar algo incómodos ya que en total requieren bastante profundidad y te limitan la posición del televisor. Aún así disponen de la elegancia del resto del televisor y, además, son muy sencillos de poner y quitar. En cuanto al mando, es lo esperado dentro de lo habitual. Tiene botones de acceso rápido para Netflix y Youtube.

Calidad de imagen

Este Sony Bravia XH90 es un televisor Full Array Led, este es un panel led con varias zonas de luz independientes. Con ello tenemos la calidad habitual de este tipo de panel pero con la ventaja de que las zonas más iluminadas lo hacen de forma independiente y generan más contraste que un televisor led habitual. Sony consigue este efecto con bastante éxito aunque en alguna ocasión podemos ver algún cambio de iluminación extraño. Eso sí, no podemos esperar el contraste de una Bravia OLED.

En cuanto al color, dispone de HDR y Dolby Vision muy bien implementado. Dentro del contraste que alcanza el televisor, los colores lucen muy vivos pero a la vez realistas. Hay que decir que para nuestro gusto la configuración de imagen que viene predefinida por Sony no es la mejor. Sin embargo, ajustando el contraste, iluminación y otros parámetros hemos encontrado un resultado muy aceptable para la gama de precios en los que se encuentra esta Bravia.

Preparada para Playstation 5

Sony ha decidido poner un sello diferenciador a sus televisores capacitados para aprovechar todas las características de imagen de la nueva consola. Esto quiere decir que podemos jugar con resolución 4K y con una velocidad de refresco de imagen de 120Hz (120 imágenes por segundo). Hemos probado esta característica con el juego Devil May Cry 5 y hemos de decir que no es algo diferenciador, es muy similar a jugar a 60Hz. Además, por algún tipo de problema, al estar la tele así configurada a veces hemos perdido el sonido con la consola. Suponemos que es algo que se solventará en futuras actualizaciones del firmware del televisor.

Software y rendimiento

La Sony Bravia XH90 viene con Android TV como sistema operativo, una solución muy correcta para este modelo ya que nos da acceso a todas las aplicaciones de vídeo habituales como Netflix, DIsney +, Amazon Prime, HBO o Movistar, y además a otras aplicaciones habituales de Android. Además, las aplicaciones de vídeo están optimizadas para poder ver el contenido que esté disponible en formato Dolby Vision, HDR o, en cuanto a sonido, en Dolby Atmos.

Por lo demás, en general, el rendimiento es ágil y fluido. En alguna ocasión, eso sí, hemos sufrido algún reinicio inesperado y algún bloqueo momentáneo, pero hay que decir que no es lo habitual. Por su parte, las posibilidades de configuración son muy avanzadas en todos los sentidos, por lo que podremos disfrutar de una experiencia muy personalizada.

Sonido

Pese a ser un televisor situado en el rango inferior de toda la gama Bravia, Sony no ha seguido el camino de otros fabricantes que han decidido dejar de lado este aspecto y han mantenido una calidad sonora aceptable. Gracias a ello podemos escuchar los contenidos con unos graves y agudos aceptables. Sin embargo, si la conectamos a un equipo de sonido, podremos disfrutar de todas las tecnologías habituales disponibles.

Conclusiones

Sony ha preparado una televisión de tecnología LED con unas características muy aceptables teniendo en cuenta su precio. No podemos esperar la calidad OLED de sus televisores de alta gama pero aun así la experiencia es decente. Además, su alta compatibilidad con aplicaciones y dispositivos la convierten en una tele muy versátil. Eso sí, con un presupuesto algo mayor podemos encontrar modelos de otras marcas OLED con paneles de mayor contraste y de mayor calidad de visión, pero seguramente con peor sonido y versatilidad.

Por último, decir que el sello Ready for Playstation 5 en la Sony Bravia XH90 no nos ha parecido diferenciador, y creemos que cualquier modelo actual puede hacernos disfrutar de nuestra consola de última generación sin ningún tipo de problema.