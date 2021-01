Filtrados los primeros detalles del Huawei P50 Pro

Cerca de cumplir ya el año desde el lanzamiento de su actual familia tope de gama, los Huawei P40, parece que la compañía china se está preparando ya para la presentación de su próxima familia sucesora: los Huawei P50, que de nuevo contarán con un modelo original y una variante de mayores especificaciones bajo el nombre de Huawei P50 Pro. Y es que de hecho, los últimos detalles se han centrado en este terminal.

Así lo ha compartido Steve Hemmerstoffer, más conocido como OnLeaks, que nos brinda los primeros renders no oficiales del teléfono, junto con algunos detalles sobre la disposición y configuración de sus cámaras, uno de los aspectos fundamentales de los teléfonos inteligentes de la marca.

And here comes your very first glimpse at the #HuaweiP50Pro! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️Exclusive 👉🏻 https://t.co/TleWnClnJX pic.twitter.com/0YM8A1QYVT

