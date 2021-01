Sé que lo suelo comentar bastante, pero es que cada día veo claramente que hay dos Apple, una de ellas me encanta, la otra… pues entiendo que tiene que existir, pero personalmente me parecería fenomenal que no fuera así. Y al ver esta noticia no puedo dejar de alegrarme, pues es precisamente de las que hablan de la Apple que me gusta, la que ha hecho que sea cliente de los de Cupertino desde hace ya muchos años y que me plantee seguir siéndolo en el futuro.

La carga inalámbrica por inducción no es algo nuevo para Apple, en realidad la compañía lleva trabajando en esta tecnología al menos desde principios de 2016, cuando comenzó a registrar patentes en este sentido, y según sabemos hoy por PatentlyApple, es posible que próximamente nos sorprendan añadiendo la función de carga por inducción a MacBooks y iPads. Pero no, no me refiero a que ambos dispositivos se vayan a poder cargar mediante dicha tecnología (que también tendría sentido), sino a que asumirían el rol de cargadores.

Así, como puedes ver en la imagen, extraída de una de las patentes presentadas por Apple, la superficie situada a ambos lados del touchpad pasaría a convertirse en una zona de carga que podrían emplear tanto iPhone como Apple Watch, permitiendo así que cuando estamos utilizando el ordenador, que son los momentos en los que es menos probable que utilicemos los otros dispositivos, éstos se puedan recargar sin que tengamos que emplear cables.

La estrategia propuesta por Apple parece ser incorporar bobinas de carga inductiva cuidadosamente colocadas en cada dispositivo móvil de Apple. Por ejemplo, la patente explica cómo se pueden colocar bobinas a lo largo de la parte frontal y posterior de un iPad , lo que permite que se cargue de forma inalámbrica desde un lado mientras transmite la carga a otro dispositivo en el otro lado. Como resultado, el sistema propuesto es muy intercambiable, con una gran cantidad de combinaciones de dispositivos y ubicaciones posibles. Es decir, se podrían establecer cadenas de carga, en las que un dispositivo es, a la vez, cargado y cargador.

Además, esto abre la puerta a algunas funciones controladas por software que pueden hacer que la conexión sea mucho más inteligente y, por lo tanto, de manera simultánea a la carga se realicen otras operaciones. Por ejemplo, al poner el iPhone en carga sobre el MacBook, se puede iniciar de manera automática, el volcado y copia de seguridad de las últimas fotos tomadas con el iPhone desde la última conexión. Las interacciones entre los diversos componentes del ecosistema de Apple pueden sacar un gran partido de estas nuevas funciones de carga.

La patente implica que este sistema de alineación magnética podría usarse en cualquiera de sus dispositivos portátiles para brindar una mejor experiencia al cargar de forma inalámbrica, y ciertamente tendría sentido expandir ‌MagSafe‌ o un sistema similar a MagSafe a más dispositivos para respaldar este ecosistema de dispositivos. Y es que recordemos que, de momento, MagSafe solo está disponible, de momento, en el iPhone 12… ¿veremos novedades a ese respecto este 2021?