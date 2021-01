Si en alguna ocasión has tenido que transcribir una conversación, seguramente la propuesta de Otter.ai te resulte particularmente interesante. Y es que si hacerlo con una grabación, en la que puedes avanzar y retroceder a voluntad ya resulta bastante tedioso, intentar hacerlo en tiempo real es, directamente, un superpoder. Así, lo común es tomar notas y, terminada la conversación, si has podido grabarla, proceder a transcribirla en su totalidad o, al menos, las partes de la misma que te interese conservar por la razón que sea.

Hace años que existen soluciones y servicios dedicados a transcribir grabaciones. Algunos de ellos se basan en transcriptores humanos, mientras que otros emplean tecnologías de reconocimiento de voz que, en bastantes casos, requieren de un entrenamiento previo, y que suelen funcionar adecuadamente solo con las voces con las que se han sometido a este proceso. Incluso los asistentes digitales, cuando los empleamos por primera vez, aprenden a entender nuestra voz.

Otter.ai, sin embargo, emplea la inteligencia artificial (del mismo modo en que lo hacen los asistentes digitales), pero en este caso entrenada para ser capaz de interpretar la voz humana en sus infinitas variantes, para ser capaz de identificar a distintos interlocutores en una conversación, y poder entender y transcribir sus palabras. Este servicio ya estaba disponible para Zoom y, como podemos leer en The Verge, ahora también se puede emplear con Google Meet.

Lo más interesante de esta ampliación, es que, además de hacer que Otter.ai esté disponible para más plataformas, en este caso puede ser empleado con cuentas gratuitas de Google Meet. Y es que para emplearlo en Zoom es imprescindible tener una cuenta de pago en ambos servicios. En el caso de Google Meet, Otter.ai ofrece con su cuenta gratuita hasta 600 minutos de transcripción mensuales, con una duración máxima de las grabaciones de 40 minutos. En el caso de los planes de pago (Pro y Business) el límite se eleva hasta los 6.000 minutos mensuales en grabaciones de hasta cuatro horas.

Para emplear Otter.ai con Google Meet es necesario instalar la extensión de Otter en el navegador. Una vez instalada, al iniciar una conversación en el servicio de Google, tendrás que indicarle a la extensión que inicie la grabación y, de este modo, se activará la transcripción en tiempo real, permitiendo al usuario que pueda revisar la misma para, por ejemplo, recordar algo que se haya comentado previamente pero que no recuerde en ese momento.

Adicionalmente, Otter.ai también graba y permite reproducir las conversaciones posteriormente, identificar a los diferentes participantes en la conversación, exportar tanto las grabaciones como su transcripción a texto, realizar búsquedas en el texto de las grabaciones transcritas, etcétera. Obviamente, como en cualquier otro servicio, las cuentas de pago cuentan con más funciones que las gratuitas pero, no obstante, las incluidas en la gratuita ya hacen que éste sea un servicio particularmente interesante. No obstante, eso sí, ten en cuenta que Otter ha sido diseñado para conversaciones en inglés y, a día de hoy, no sabemos si existen planes para ampliar su compatibilidad a otros idiomas.