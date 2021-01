Galaxy Z Fold3 debe ser el próximo smartphone plegable de Samsung y apunta una novedad interesante en su hardware interno, las gráficas móviles de AMD para potenciar sus chipsets Exynos.

La apuesta de Samsung por los plegables va a continuar. El gigante surcoreano tiene la oferta más completa del mercado con las series Fold y Flip, modelos que buscan ofrecer innovación a una industria bastante parada en los últimos tiempos. Y es seguro que este año llegarán nuevos modelos una vez que Samsung ha comercializado sus nuevos tope de gama Galaxy S21.

Una de sus novedades ha sido el Exynos 2100, el chipset de nueva generación con el que Samsung se ha puesto al día en términos de rendimiento frente a los desarrollos de Qualcomm o los de Apple. Desde @UniverseIce nos llega un interesante rumor: los próximos Exynos contarán con gráficas móviles de AMD y este componente se extenderá también a los nuevos desarrollos de gama media Exynos 1xxx.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2021