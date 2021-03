La tecnología de los Deep Fake no sólo sirve para crear bulos o memes. Tal y como vimos en el reciente anuncio de Cruzcampo con Lola Flores, nos permite traer de vuelta a nuestros seres más queridos. Una premisa que han querido compartir desde MyHeritage con Deep Nostalgia, una herramienta para animar los rostros de fotos históricas y crear imágenes de video realistas y de alta calidad creadas gracias a la tecnología de animación de fotos de D-ID.

A diferencia de otras aplicaciones, Deep Nostalgia hace uso de unos vídeos modelo preparados de manera previa por la propia compañía, por lo que la animación de las fotografías consistirá en una secuencia fija de movimientos y gestos que nos permitirán revivir a nuestros antecesores para verlos sonreír, parpadear, mover los ojos y girar la cabeza, pero en ningún momento podremos controlarlos para emular nuestros movimientos.

“It makes me so happy to see him smile again!» Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0

— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021