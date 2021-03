Donald Trump pretende volver a las redes sociales

En unos pocos meses, Donald Trump parece haber perdido dos de las tres cosas que, al menos a priori, más parecen importarle. La primera es, obviamente, la presidencia de Estados Unidos. Y es que aunque a este lado del Atlántico pueda parecer que sus ambiciones políticas nacieron poco antes de las primarias del Partido Republicano para las presidenciales de 2015, en realidad la sombra de un Trump optando a la presidencia era algo que ya se venía especulando desde mucho antes.

La segunda pérdida, aunque obviamente no tan importante ha dejado, no obstante, un enorme vacío en el ya ex presidente. Me refiero, claro, al veto de por vida al que se enfrenta Donald Trump en Twitter. Tras meses de advertencias, de marcar algunos de sus mensajes como informaciones falsas y de un constante tira y afloja, el aliento por parte del que todavía era presidente de EEUU a los actos del fallido golpe de estado del Capitolio fueron más de lo que la red social de Jack Dorsey pudo soportar.

No fue la primera ni la única, pero si es de las que más contundentes se han mostrado en su veto. Próximamente Facebook revisará su posición con respecto a Donald Trump. y si le permiten volver a la red social, una decisión que tomará un «comité de sabios». Twitter, sin embargo, cerró la puerta para siempre. Incluso en el hipotético caso de que Donald Trump volviera a optar a la presidencia en 2024, Twitter ha dicho que para siempre significa para siempre. Y aún con otras redes a su servicio, sin duda Trump la echará mucho de menos.

Esto no significa, no obstante, que el multimillonario se vaya a quedar mirando al pasado. Muy al contrario, y al igual que ya ha comenzado a moverse muy activamente para ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones, también está trabajando ya en su estrategia de redes sociales, según podemos leer en Business Insider. Un plan que, eso sí, parece ser bastante realista al no esperar que muchos de estos servicios den marcha atrás.

En una conversación en un podcast, The Interview, Jason Miller afirmó que el equipo de Donald Trump ha estado manteniendo conversaciones «con las plataformas de redes sociales existentes y también con algunas plataformas nuevas«. A esto tenemos que sumar que, al ser preguntado por las posibilidades de que vuelva a las «grandes», afirma que por su parte la puerta no está cerrada, pero considera que las posibilidades son bajas.

Así, lo más probable es que finalmente el retorno de Donald Trump a la redes sociales no se produzca en las más conocidas, sino en otros servicios que, ávidos del exponencial crecimiento que podrían experimentar si abren sus puertas a Trump y a sus seguidores, se muestren encantados ante tal posibilidad. Es un win-win, como seguramente afirmarían ellos. Sin embargo, y tras un gran impacto inicial, habría que ver si hay una masa crítica que esté dispuesta a incorporar una nueva red social en su vida diaria, precisamente en estos tiempos en los que cada vez se percibe más agotamiento.