[Opinión] El asalto al Capitolio es el suceso más grave contra la democracia estadounidense en dos siglos. Estaba claro que Donald Trump no iba a salir de la Casa Blanca sin hacer ruido y vaya sí lo ha hecho. Un intento de insurgencia (algunos lo llaman directamente un intento de golpe de estado planificado), que ha dejado imágenes nunca vistas, ni siquiera imaginadas en el país más poderoso del mundo. Y cuatro muertos en las espaldas de Trump como culminación de un periodo convulso.

En nuestra opinión, resultado de cuatro años de populismo nacionalista y fascista, que ha jugado con las reglas democráticas y ha terminado por dividir en dos al país. Desde el Partido Republicano, hasta ahora cómplice de la estrategia de Trump, llegan algunas voces que responsabilizan al presidente de todo lo sucedido. Y el comportamiento del vicepresidente en funciones, Mike Pence, ha sido el que se espera de un demócrata frente al golpismo de Trump. Es importante, pero quizá sea tarde.

Entrando en materia tecnológica. Twitter ha suspendido la cuenta de Donald Trump tras unos mensajes en los que lejos de condenar los hechos apoyó el asalto al Capitolio y a los violentos. La realidad es que Trump ha utilizado las redes sociales para mandar mensajes plenos de mentiras. Las desinformaciones, la incitación al odio y la manipulación de la información es un gran desafío en el mundo de hoy.

Twitter dice que ha bloqueado la cuenta de Trump durante 12 horas y que el presidente saliente deberá eliminar tres tweets que previamente había etiquetado como incitación a la violencia. «Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, DC, hemos requerido la eliminación de tres tweets de @realDonaldTrump que se publicaron hoy por violaciones repetidas y graves de nuestra política de integridad cívica», escribió la compañía.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021