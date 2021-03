Aunque solemos decir que Microsoft Edge Chromium ya ha sustituido por completo a la versión legacy del navegador de los de Redmond, en realidad falta Xbox, un nicho en el que el nuevo navegador basado en Chromium no es una opción. Un nicho en el que la versión legacy sigue siendo la única por la que pueden optar los usuarios y, por si esto fuera poco llamativo (que no lo es), además estamos hablando de un nicho en el que es precisamente Microsoft quien controla qué software llega y deja de llegar al mismo.

Hace mucho tiempo que las consolas dejaron de ser solo consolas, para convertirse en centros de entretenimiento, algo en lo que Microsoft siempre ha intentado destacar sobre Sony, que si bien no descuida este aspecto, nunca ha dejado de poner todos los focos en los juegos. Xbox, desde su segunda generación (Xbox 360) ha intentado pelear (y lo ha hecho dignamente, en mi opinión), en la arena de los sistemas de ocio digital. Y sí, su apuesta por HD DVD frente al Blu Ray apoyado por Sony fue, visto hoy, un error, pero así son las guerras de formatos.

Sea como fuere, a día de hoy sabemos que una parte importante de nuestro ocio pasa por Internet y, más concretamente, por el navegador. Más en PC que en otros dispositivos, cierto, pero también en éstos el navegador resulta ser la puerta de entrada para muchos elementos de nuestro ocio, razón por la que es fundamental contar con un navegador actualizado, compatible con las últimas tecnologías y que soporte la mayor cantidad de servicios posible. Algo que, a día de hoy, no ofrecen ni Xbox ni PS.

La buena noticia es que, según podemos leer en Ars Technica, tras haber preparado la despedida final de Edge Legacy en PC los de Redmond han puesto el pie en el acelerador de la versión de Edge Chromium para Xbox, y ésta ya ha empezado a llegar a los probadores las versiones alpha del sistema operativo de la consola para las familias One y Series.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Sí, de momento el desarrollo se encuentra en su fase alpha, y aspectos tan elementales para un navegador como el soporte de teclado y ratón todavía no están disponibles, por lo que su usabilidad resulta un tanto limitada. Además, según podemos leer en ese artículo, ya se han identificado algunos fallos que, entendemos, serán subsanados en próximas versiones de prueba del navegador. No obstante, lo más importante es que esta alpha incluiría el mismo motor que la versión de escritorio, por lo que llegada la versión definitiva, la versión de Xbox del navegador debería ser totalmente con los servicios a los que accedemos desde el navegador de PC.

Son varias las opciones que se me ocurren al respecto pero, sin duda, hay dos que destacan por encima de las demás. Estoy hablando, claro, de GeForce Now y de Google Stadia. Bueno, y Microsoft xCloud, claro. Y es que, salvo cambios que resultarían difícilmente justificables, la llegada a Xbox de un navegador basado en Chromium y cuya versión de escritorio es 100% compatible con dichos servicios permitiría a Microsoft ampliar sustancialmente las opciones de juego de su consola frente a la de Sony.

Si Sony fuera otra empresa pensaría que ellos también están trabajando en llevar un navegador basado en Chromium a PS4 /PS5, pero dado que hablamos de Sony… pues no lo tengo tan claro. Sin embargo, y para usuarios que no tienen especial afección a ninguna de ambas plataformas, son estos detalles los que pueden marcar la diferencia. En mi caso soy usuario de Stadia y de GeForce Now (y lo seré de xCloud cuando llegue a PC), por lo que a la espera de este Edge Chromium para Xbox, para mí la consola de Microsoft ha ganado algunos puntos frente a la de Sony. Y, por los usuarios de PlayStation, espero que Sony haga rápidamente algo al respecto.