Donald Trump no podrá volver nunca a Twitter

El apoyo por parte de Donald Trump, cuando todavía ocupaba la presidencia de Estados Unidos, al intento de golpe de estado que supuso el asalto al Capitolio de Washington D.C., definitivamente no le ha salido nada barato al ya expresidente. La principal consecuencia de ello es, claro el proceso de impeachment al que se está enfrentando estos días, y que de salir adelante (lo que no parece demasiado probable ahora mismo) podría llegar a inhabilitarlo para ocupar algún cargo público en el futuro, lo que truncaría sus planes de volver a optar por la presidencia en 2024.

No obstante, sea cual sea el resultado de este proceso, hoy sabemos que Donald Trump se habría quedado, para siempre, sin una de sus herramientas clave, el puntal sobre el que durante los últimos años ha sostenido su política de comunicación. Y es que el director financiero de Twitter, Ned Segal, ha confirmado que postularse nuevamente para un cargo público no revertiría el veto que la compañía le impuso a Trump después de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Esta afirmación se produjo en una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, en la que ante la cuestión sobre la cuenta de Donald Trump, se ha apoyado en las políticas de Twitter, y cómo éstas justificarían el baneo permanente de Donald Trump, más concretamente de su cuenta personal (tanto la ya cerrada @realdonaldtrump como cualquiera que pudiera intentar abrir en el futuro).

“La forma en que funcionan nuestras políticas, cuando te expulsan de la plataforma, te expulsan de la plataforma. Ya seas un comentarista, un director financiero o un ex o actual oficial público. Recuerde, nuestras políticas están diseñadas para asegurarnos de que las personas no inciten a la violencia, y si alguien hace eso, tenemos que eliminarlo y nuestras políticas no permiten que la gente regrese«. Es indudable que esto supone un revés para Donald Trump, que seguramente aspiraba a poder volver a Twitter para retomar su política de comunicación habitual.

Esto, no obstante, plantea una duda que no es baladí. ¿Qué ocurrirá en el hipotético caso de que Donald Trump finalmente se presente a las presidenciales de 2024 y las gane? En justicia, le correspondería recuperar, por cuatro años, la cuenta del presidente de Estados Unidos, @potus. Sin embargo, en ese caso en concreto, estaríamos hablando de una persona que ya ha sido expulsada de Twitter por no cumplir las normas de la red social, lo que daría lugar a una situación particularmente compleja que, la verdad, no puedo dejar de preguntarme cómo resolvería la red social.

Twitter no es la única red social de la que Donald Trump ha sido expulsado, si bien es cierto que sí que es la que más empleaba y, por lo tanto, el principal golpe que ha recibido en este sentido. Y en muchos casos no ha sido una decisión sencilla, es más, hace unas semanas Jack Dorsey la consideraba un error necesario, y está claro que esa acción ha producido una reacción muy, muy sonora, y que ha hecho que muchas personas se planteen si las redes sociales deberían regular sus políticas para que no se den situaciones similares.