Richard Stallman, fundador y ex presidente de la Free Software Foundation (FSF), ha vuelto a la Junta Directiva de esta organización sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de difundir el movimiento del software libre y con ello «la libertad de los usuarios de computadoras».

Richard Stallman estaba participando en el evento virtual LibrePlanet para hablar de lo típico en una conferencia del programador: la informática injusta que incluye los sistemas operativos bloqueados; el software de cliente no gratuito o las tiendas de aplicaciones que limitan la libertad del usuario. Y llegó la bomba que nos adelantan nuestros compañeros de muylinux:

«Tengo un anuncio que hacer. Ahora estoy en la Junta Directiva de la Free Software Foundation una vez más. Estábamos trabajando en un vídeo para anunciar esto, pero resultó ser difícil, no lo hicimos… No tengo experiencia haciendo ese tipo de cosas, por lo que no se terminó, pero aquí está el anuncio. Algunos de ustedes estarán felices y otros pueden estar decepcionados, pero ¿quién sabe? En cualquier caso, así es como es y no pienso renunciar por segunda vez«.

La vuelta de Richard Stallman

Stallman renunció en septiembre de 2019 como presidente y miembro de la junta de la FSF y también de su cargo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, después de unos comentarios suyos respecto a un supuesto caso de abuso de menores de otro científico del MIT. Un escándalo repetido porque no era la primera vez que Stallman realizaba declaraciones públicas controvertidas en torno a este tipo de cuestiones.

La renuncia de Stallman fue bien recibida en ese momento por algunos destacados defensores del software libre, incluido el director ejecutivo de GNOME, Neil McGovern, y la organización hermana de la Free Software Foundation en el viejo continente, FSF Europa. Stallman también renunció como científico visitante en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación del MIT.

Ahora, se ha reincorporado al consejo y no tiene la intención de volver a dimitir. El director ejecutivo de la FSF, John Sullivan, confirmó a The Register que Stallman se reincorporó a la junta y el programador ya figura en el listado de miembros.

Más allá de polémicas (de todo tipo que le acompañan desde hace años), Richard Matthew Stallman es una figura clave de la tecnología mundial. Conocido especialmente por ser el fundador del movimiento del software libre y la creación de un marco político, legal y también moral sobre este tipo de software, su curriculum es impresionante, desde su doctorado con honores en el MIT; la creación del proyecto GNU; la invención del concepto copyleft y sus contribuciones al software mundial cedidas gratuitamente a la comunidad bajo licencias abiertas.