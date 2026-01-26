Richard Stallman ha participado en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Georgia donde ha continuando su activismo por el software libre y ha abordado la problemática de las nuevas tecnologías actuales.

El físico y programador estadounidense, Richard Matthew Stallman, es una figura clave de la tecnología mundial. Conocido por ser el fundador del movimiento del software libre y la creación de un marco político, legal y también moral sobre este tipo de software, su curriculum es impresionante, desde su doctorado con honores en el MIT; la creación del proyecto GNU que alimenta a las distribuciones Linux; la invención del concepto copyleft y sus contribuciones al software mundial cedidas gratuitamente a la comunidad bajo licencias abiertas.

Polémico por su «radicalidad» en la defensa del software libre y los aspectos también morales que ha incluido en la fundación, no deja indiferente a nadie cuando participa en eventos públicos.

Richard Stallman habla de la IA y la vigilancia electrónica

Por supuesto, la inteligencia artificial como el gran fenómeno de la tecnología mundial, estuvo entre sus consideraciones. Y no para bien como era imaginable: «Hoy en día, la gente suele usar el término inteligencia artificial para cosas que no son inteligentes en absoluto… Insiste en llamar «generadores» a los grandes modelos lingüísticos porque generan texto y no entienden realmente su significado… Y además cometen errores sin pestañear. Así que no se puede confiar en nada de lo que generan».

«Cada vez que los llamas IA, estás respaldando la afirmación de que son inteligentes, cuando no lo son. Así que neguémonos a hacerlo».

Stallman ha venido hablando de ‘Inteligencia simulada’ porque a su juicio define mejor las capacidades de la IA. «Y si empezamos a utilizarlo con más frecuencia, podríamos ayudar a superar esta campaña publicitaria exagerada que pretende que la gente confíe en esos sistemas, y que confíe sus vidas y todas sus actividades a las grandes empresas que los desarrollan y controlan». Stallman también criticó que los modelos de referencia fueran software propietario.

El programador también habló de los coches actuales y de los móviles, algo que ya ha valorado en el pasado para criticar la vigilancia electrónica que a su juicio se realiza: «Los coches actuales contienen funcionalidades maliciosas… Los coches no deberían estar conectados. No deberían descargar nada», asegura, mientras que califica a los smartphones como «dispositivos orwellianos de rastreo y vigilancia», afirmando que se niega a tener uno.

Stallman habló durante casi una hora, pero después respondió preguntas durante casi 90 minutos más. donde abordó temas como los patrones oscuros, censura, puertas traseras, suscripciones o las actualizaciones remotas. «La inseguridad que los usuarios no pueden solucionar es una de las consecuencias del software no libre». dejó junto a otros comentarios:

Ante una pregunta sobre hardware para juegos, Stallman respondió: «No presto mucha atención a los juegos. Casi todos son software propietario, así que mejor que terminen en la basura ». (Aunque luego añadió: «Hay algunos juegos gratuitos implementados en software libre, lo cual es genial si tienes tiempo para jugar».)

». (Aunque luego añadió: «Hay algunos juegos gratuitos implementados en software libre, lo cual es genial si tienes tiempo para jugar».) La distribución gratuita preferida de Richard Stallman es Trisquel. Pero en cuanto a sistemas operativos para dispositivos móviles, «básicamente, todos son malos… No quiero el rastreo que hacen los dispositivos móviles, así que no quiero tener uno».

¿Ha tenido problemas con agencias de inteligencia estadounidenses que intentan introducir puertas traseras o vigilancia en GNU? «Eh, no… Sospecho que si quisieran hacerlo, no se pondrían en contacto conmigo».

o vigilancia en GNU? «Eh, no… Sospecho que si quisieran hacerlo, no se pondrían en contacto conmigo». Stallman también ofreció sugerencias a los educadores: «Las universidades deberían enseñar a los estudiantes a realizar ingeniería inversa. Esto debería ayudarles a centrarse en los proyectos que eliminarán los obstáculos para alcanzar la libertad». También recomendó que las universidades implementaran programas educativos donde los estudiantes contribuyeran a programas de software libre.

También señaló que los sitios web actuales tienen lo que él llama una «cláusula de ingenuos» , que suele indicar: «Podemos cambiar estos términos y condiciones. Si continúa utilizando el sitio, se considerará que ha aceptado las nuevas condiciones, incluso si no las ha visto». Stallman, como otros muchos, consideran que esto debería ser ilegal.

, que suele indicar: «Podemos cambiar estos términos y condiciones. Si continúa utilizando el sitio, se considerará que ha aceptado las nuevas condiciones, incluso si no las ha visto». Stallman, como otros muchos, consideran que esto debería ser ilegal. También calificó las leyes de verificación de edad como una vigilancia injusta (y absurda) impuesta por las leyes. «No ha habido ninguna campaña para exigir un compromiso que te permita demostrar que eres un adulto sin que sepan quién eres».

Richard Stallman en estado puro… aunque nunca le faltan razones en muchos de los temas que comenta… Si te interesa, el vídeo de YouTube ofrece la conferencia de tecnología donde participó el programador.