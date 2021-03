Zelda Breath of the Wild en VR: recorre Hyrule en 4K

Hablar de The Legend of Zelda Breath Of The Wild en VR es algo que, estoy segurísimo, pondrá la piel de gallina a más de uno. Y es que, no lo olvidemos, hablamos de un juego que, para muchos, es de los mejores de la historia. Y no, no hablo de la historia de la saga Zelda, no hablo de Nintendo, ni siquiera hablo de consolas, no hablo de juego en general, en comparación con el resto de títulos publicados para todas las plataformas a lo largo de toda la historia. Y no, no pretendo entrar en una discusión al respecto y a compararlo con Ocarina of Time, simplemente recojo un sentir popular bastante generalizado.

Y para quienes lo estén pensando, al hablar de Zelda Breath of the Wild en VR no me refiero al soporte nativo con el que ya contaba el juego desde 2019, y que permite jugarlo en una Switch con cardboard, esos ingenios diseñados en cartón para sujetar un dispositivo frente a nuestros ojos a modo de un visor de realidad virtual. Y es que aunque sí, menos es nada, la resolución de Nintendo Switch, 720p, se queda muy, muy corta para disfrutar de una experiencia VR realmente satisfactoria. Hay, incluso, quienes llegaron a calificarlo de crimen contra Hyrule.

No, al hablar de Zelda Breath of the Wild en VR me refiero a un sorprendente proyecto llevado a cabo por la comunidad y recién anunciado, basado en un emulador de Nintendo para PC y que permitiría jugar a Breath of the Wild con todo el esplendor que ofrecen los visores de realidad virtual disponibles para PC. Hablo de recorrer Hyrule a alta resolución, en una versión del juego optimizada para tal fin, y cuyo primer avance ya puedes ver en este vídeo:

Este proyecto para poder disfrutar de Zelda Breath of the Wild es, como ya he indicado antes, obra de aficionados, Nintendo no tiene nada que ver en el mismo, y no hay planes para que llegue ni a Switch (obviamente) ni a otras consolas. El mod se basa en Cemu, un popular emulador de Wii U para Windows y, eso sí, todo apunta a que los requisitos técnicos serán particularmente altos, puesto que hay que sumar los del emulador con los del título y los del visor de realidad virtual. Dicho de otro modo, será necesario un buen PC para poder disfrutarlo.

En cuanto a fechas, los desarrolladores afirman que todavía faltan unos meses, puede que incluso más de medio año, hasta que Zelda Breath of the Wild en VR para PC empiece a llegar, seguramente en forma de beta, a los jugadores interesados. Y es que aunque lo que muestra el vídeo resulta de lo más prometedor, todavía es necesario implementar algunos aspectos básicos, como el sistema de manejo de Link. No obstante, apuesto a que la posibilidad de disfrutar de Zelda Breath of the Wild en VR a resolución 4K compensará, para muchos, tanto la inversión como la espera.

Más información: Grupo oficial en Discord