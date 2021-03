La publicidad en YouTube es, sin duda, el principal puntal sobre el que se sostiene la capacidad de monetización del servicio. Y sí, es cierto que en los últimos tiempos, seguramente inspirados en Twitch y servicios similares, han empezado a probar otras vías, como las suscripciones de pago a los canales, los destacados y los emotes en los chats de los directos, y que este modelo puede llegar a funcionar, pero a día de hoy la publicidad es la clave y, por lo tanto, la que paga los servidores, el ancho de banda, el salario de los empleados, los ingresos de los youtubers y, de paso, genera algunos beneficios económicos para su propietaria, Google.

Y es por eso que aunque esta noticia, en principio, se refiere a mostrar contenido relacionado, me cuesta mucho no ver una relación directa entre el despliegue de esta función y lo que puede suponer en la monetización de esa publicidad en YouTube que todavía no genera ingresos Tanto es así que directamente la plantearé en los términos en los que creo que puede proyectarse su futuro.

Así, partiendo de la premisa de que la publicidad en YouTube es un elemento clave para su subsistencia, no resulta extraño que la empresa dedique una parte importante de sus esfuerzos a buscar nuevas vías con las que obtener ingresos por cada uno de los vídeos subidos y, según podemos leer en 9to5Google, ya estarían probando una nueva función muy interesante, y que si llega a funcionar bien podría llegar a reportar grandes beneficios a la compañía del buscador.

Y es que cuando hablamos de publicidad en YouTube, por norma general nos referimos a las inserciones comerciales que se muestran antes del vídeo y durante la reproducción del mismo, y en algunos casos de contenidos directamente patrocinados por empresas, y que incluyen menciones y/o productos en los mismos. Hay otra publicidad en YouTube que suele pasar desapercibida, ya que no es monetizada por ninguna de las partes.

Si conoces el concepto de product placement, presente en otros medios desde hace décadas, seguramente ya te imaginarás por dónde van los tiros. Y es que en los vídeos que día a día se suben a YouTube, es posible encontrar miles y miles de productos comerciales. Desde juegos a productos de alimentación envasados, pasando por… bueno, por prácticamente todo lo que puedas imaginar. Por ejemplo, los vídeos de Jaime Altozano suelen mostrar instrumentos musicales y dispositivos de informática musical, los de El Comidista productos de alimentación y, en la inmensa mayoría de las ocasiones, esa publicidad en YouTube no es monetizada ni por los creadores ni por la plataforma.

El experimento que está llevando a cabo YouTube consiste en identificar automáticamente los elementos que se muestran en los vídeos y, también de manera, también automáticamente generar el contenido para un apartado denominado «Productos en este vídeo», con enlaces que muestran contenido relacionado. Y es aquí dónde creo que encaja perfectamente, junto a vídeos sobre esos productos, mostrar también enlaces de compra de los mismos, similares a los que ya muestra Google cuando realizamos búsquedas de algún producto.

En realidad esta función, en pruebas, no es nueva, YouTube ya empezó a experimentar con ella a mediados del año pasado. Sin embargo su alcance fue tan, tan corto, que casi parecía que la plataforma no apostaba demasiado por ella. Sin embargo, seguramente tras analizar los resultados de esa primera prueba y valorando la enorme cantidad de contenidos relacionables por los productos, así como de publicidad en YouTube que no se monetiza, es ahora cuando han decidido darle un empujón a la misma. Esta es la declaración de la plataforma que podemos leer en 9to5Google:

Estamos experimentando con una nueva función que muestra una lista de productos detectados en algunos videos, así como productos relacionados. La función aparecerá entre los videos recomendados, para los espectadores que se desplacen debajo del reproductor de video. El objetivo es ayudar a las personas a explorar más videos e información sobre esos productos en YouTube. Esta función será visible para las personas que miran videos en los EE. UU.

Y sí, es cierto que hablan de contenido relacionado, y que su despliegue apunta, en primera instancia, a este fin. Ahora bien, me cuesta mucho pensar que las únicas intenciones de YouTube a medio y largo plazo sean mostrar contenido relacionado. Y es más, me parecería ilógico que no siguiera ese sendero, pues al tiempo permite monetizar una publicidad en YouTube que todavía no genera ingresos y, además, facilita a los usuarios el poder adquirir los productos que han visto en los vídeos y que les interesen. Tiempo al tiempo.