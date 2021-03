AirTags: se filtran su tamaño y su precio

Ya llevamos al menos un año hablando de los misteriosos AirTags de Apple, si bien es cierto que una enorme parte del misterio inicial se ha ido desvelando (con suposiciones, rumores y filtraciones, eso sí). Y que otros fabricantes, pese a que no se sabía que estuvieran trabajando en ello, se hayan adelantado a los de Cupertino con dispositivos similares, también ha sido de gran ayuda para, en este punto, tener bastante claro lo que podemos esperar.

En caso de que seas de las personas que todavía no saben que son las AirTags de Apple, aclararte que estamos hablando de unas pequeñas «etiquetas» inteligentes que, puestas en cualquier tipo de bien (desde una guitarra hasta una bicicleta, pasando por un portátil y un robot de cocina), nos ayudarán a geolocalizarlo en caso de necesidad. ¿Eres de esas personas que suelen tener problemas con la cartera o con las llaves del coche? Estas balizas de posición pueden ser de gran ayuda.

Hace un par de meses, Samsung presentó sus SmartTags, un dispositivo similar, que permite localizar dispositivos en un rango de 120 metros. En el caso de las AirTags de Apple todavía no sabemos cuál será su alcance, pero aunque técnicamente puede ser complejo, lo ideal es esperar que, de algún modo, puedan ser localizadas tanto mediante proximidad, como a través del servicio Find my, que con Find my Network podría proporcionar un alcance mucho más amplio a la hora de localizar un objeto etiquetado. De momento, lo que cabe esperar de AirTags es algo semejante a lo que ofrecen las SmartTags, es decir, localización en el entorno más cercano.

A la espera de que finalmente sean presentadas estas etiquetas inteligentes, hoy hemos sabido por Wccftech los que podrían ser tanto su precio como su tamaño. Estaríamos hablando de un dispositivo de 32 milímetros de diámetro y con solo 6 milímetros de grosor. De confirmarse, las AirTags de Apple serían algo más pequeñas que las etiquetas inteligentes de Samsung, de 39 x 39 x 9 milímetros. Además, también en base a un rumor, contarían con baterías reemplazables, evitando así la necesidad de recargarlas cada poco tiempo. Vistas sus dimensiones, probablemente se trate de una batería CR2032, cuyo tamaño es de 20 × 3,2 milímetros.

Y en cuanto a su precio, la filtración apunta a que su precio sería de 39 dólares, frente a los 34,90 de las etiquetas de Samsung. Una diferencia de precio que, si se confirmara la integración de las AirTags en Find my y, sobre todo, en Find my Network, estaría justificada, pues el alcance global que da el servicio incrementaría exponencialmente la utilidad de las etiquetas, haciendo que fueran tan útiles como ya lo es Find my Phone.

Quienes ya peinan canas recordarán unos llaveros que se pusieron muy de moda en los ochenta y los noventa, que respondían con varios beeps ante un silbido agudo (siempre me frustraron, por cierto, porque nunca he sabido silbar). Los AirTags reinventan ese concepto, pero evitando que debamos tener la pericia de un pastor a la hora de silbar. Y solo por eso, ya me parecen un gran avance que, la verdad, estoy deseando probar.