Find My network: ayuda para encontrar tu dispositivo perdido

Perder un dispositivo siempre es un disgusto, así que Find My network me parece, sin duda, todo un acierto por parte de Apple. Y eso que, de momento, no es más que una propuesta con mucho trabajo por hacer. Una propuesta que, claro, se ha producido en estos días, durante el WWDC 2020, y que quizá ha pasado un poco desapercibida entre los grandes anuncios, como la llegada de Apple Silicon o las novedades de las próximas versiones de iOS 14 y MacOS Big Sur.

Los usuarios de Apple encontrarán este nombre bastante familiar, y es que efectivamente está relacionado, directamente relacionado con Find My, el servicio incluido dentro de iCloud y que nos permite, en caso de haber extraviado nuestro dispositivo, y siempre que éste se encuentre encendido y tenga conectividad, averiguar su ubicación exacta para poder recuperarlo, ya sea en casa de un amigo, en el coche, olvidado en una cafetería o, como ocurre muchas veces, bajo un cojín en el mismo sofá en el que estás sentado cuando empiezas a buscarlo.

Find My network va un paso más allá en esta función, ya que propone emplear todos todos los dispositivos de Apple como potenciales detectores de dispositivos perdidos. Esto es, según la propia compañía, una red de cientos de millones de iPhones y iPads que, una vez que Find My network esté operativo, permanecerán en un modo de escucha pasiva a la espera de encontrar alguna señal que, mediante bluetooth de bajo consumo (BTLE), esté diciendo (en su propio idioma, claro), «ayúdame, me he perdido».

¿Y cómo funciona Find My network? O, bueno, cómo funcionará, para ser más exactos. El planteamiento de base es bastante sencillo: el usuario del dispositivo tendrá que configurarlo (antes de perderlo, obviamente) para que la función esté activa, y además tendrá que poner un número de contacto y elegir un mensaje de una lista predefinida. Así, si el dispositivo se pierde y es encontrado por el de otra persona, ésta podrá ver la información de contacto para localizar al propietario y ayudarle a recuperarlo.

Por la otra parte, es decir, si eres el usuario que se encuentra un dispositivo perdido y con Find My network activado, el tuyo emitirá un sonido característico que te alertará de esta circunstancia y te llevará hasta el gadget perdido, además de indicarte cómo ponerte en contacto con su propietario para hacérselo llegar.

Como ya indicaba al principio, lo que se ha anunciado es que Apple ha empezado a trabajar en ello y que los primeros borradores técnicos estarán disponibles a finales de este año. Eso significa, claro, que no hablamos de una función que vayamos a ver ni en iOS 14 ni en MacOS X 16 Big Sur. Con suerte, si los trabajos avanzan rápido, sabremos de la puesta en funcionamiento de Find My network en el WWDC 2021.

Un aspecto muy importante, eso sí, es que según indica la propia Apple, el servicio estará disponible para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y, próximamente, accesorios de otros fabricantes. Sí, has leído bien, la intención de Apple es ofrecer a fabricantes de accesorios para sus dispositivos la posibilidad de que éstos también puedan ser localizados, en caso de pérdida, mediante Find My network. Reconozco que esto me ha sorprendido mucho, y para bien, la verdad.