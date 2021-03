Lance McDonald, un reconocido hacker, ha demostrado que PS4 tiene un problema importante a nivel de hardware, y que este podría verse agravado cuando llegue el final del soporte oficial de dicha consola, algo que no sucederá a corto plazo, pero que obviamente tendrá lugar tarde o temprano.

¿Por qué decimos que PS4 tiene un problema importante? Pues muy sencillo, porque la consola queda totalmente inutilizada si la pila CMOS se agota, o si por cualquier motivo deja de suministrar energía. Para quien no lo sepa, la pila CMOS es un elemento básico en cualquier placa base que se ocupa de suministrar energía cuando el equipo está apagado, y mantiene los elementos básicos de la configuración de la BIOS. Cuando la pila se gasta, la placa base puede perder su configuración, y también la fecha y la hora.

Según Lace McDonald, si se agota la pila CMOS que utiliza PS4, la consola ya no será capaz de ejecutar juegos, y no, no importa el formato de estos, ya que este problema afecta tanto a los títulos que tengamos en formato digital como a aquellos que utilicemos en formato óptico. Por eso decimos que PS4 tiene un problema importante, porque algo tan simple, y tan normal, como el agotamiento de su pila CMOS convertiría a la consola en un pisapapeles.

PS4 tiene un problema importante, ¿pero es posible solucionarlo?

Pues sí, pero la solución no es sencilla, y no está al alcance de cualquier usuario. Cuando la pila CMOS de PS4 se agota, o deja de funcionar correctamente, el reloj interno de la consola, que no es visible al usuario, «muere». Dicho reloj está asociado al sistema de trofeos, y al mecanismo anti trampas que utiliza PS4.

Cuando el reloj interno de PS4 «muere», el sistema de trofeos, y el mecanismo anti trampas, no pueden seguir funcionando, y tampoco nuestros juegos. Resulta muy curioso ver el peso que Sony ha dado a algo tan simple como la pila CMOS al implementar esa vinculación entre el sistema de trofeos y el reloj interno.

Como habréis podido imaginar, este problema se puede resolver cambiando la pila CMOS, algo que es más fácil de decir que de hacer, ya que para llegar hasta dicho componente hay que desmontar la PS4, y luego tenemos que volver a montarla. Con la pila CMOS cambiada deberíamos tener el problema resuelto, pero McDonald ha confirmado que no es así, hay que completar otro paso adicional: conectarse a PlayStation Network para que el sistema corrija la situación de reseteo en la que se encuentra.

Bien, pongamos en contexto todo esto para entender por qué hemos dicho que PS4 tiene un problema importante. Una pila CMOS tiene una vida media de 10 años, lo que significa que los primeros fallos por desgaste natural se producirán entre 2024 y 2025. A partir de esas fechas ya se habrá completado la transición a la nueva generación, y PS4 tendrá un soporte cada vez menor.

Cambiar la pila CMOS no es algo que esté al alcance de un usuario medio, ¿pero qué ocurrirá si tenemos este fallo cuando ya no podamos conectarnos a la PlayStation Network por finalización del soporte oficial? Pues que la consola habrá «muerto». No podremos seguir utilizando nuestros juegos, y no tendremos ningún tipo de ayuda oficial, porque el soporte habrá finalizado.

Está claro que Sony debería tomar medidas al respecto e introducir una actualización de firmware que permita seguir jugando con normalidad cuando se produzca un fallo en la pila CMOS, incluso aunque esto implique desactivar el sistema de trofeos. Mejor esto que tener una consola que funciona, pero que no puede ejecutar juegos por un fallo tan «absurdo».