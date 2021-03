La misión Mars Perseverance me emociona, el helicóptero Ingenuity me emociona y rememorar el primer vuelo, llevado a cabo por los hermanos Wright en la localidad de Kitty Hawk, Carolina del Norte, me emociona. Así, esta noticia, que para muchos puede parecer un detalle menor, personalmente me ha tocado la fibra sensible. O, como dirían en algún departamento de marketing, mi engagement con la misión ha crecido sustancialmente.

Y es que, según podemos leer en Phys.org, el helicóptero Ingenuity lleva un pequeño fragmento del primer avión de los hermanos Wright que surcó el cielo. Como ya te hemos contado, Ingenuity forma parte de la misión de la Mars Perseverance y será el primer dispositivo diseñado por el ser humano que volará en otro planeta. Un hito que, si tenemos en cuenta la enorme cantidad de desafíos técnicos que plantea, es una proeza equiparable a la firmada por los hermanos Wright hace algo más de un siglo.

El fragmento, que tiene aproximadamente el tamaño de un sello, se ha fijado con un cable debajo del panel solar del Ingenuity, que se despliega en la parte superior del mismo para recargar sus baterías. De esta manera, permanece protegido de las duras condiciones climáticas de la superficie marciana. Y es que, con los vientos de la misma y el regolito golpeando, el fragmento del Flyer I podría no persistir demasiado tiempo en el planeta rojo.

El primer vuelo del Ingenuity está previsto para el próximo 8 de abril, aunque todavía son muchos los factores que todavía pueden retrasarlo. Y es que los ingenieros de la misión no iniciarán el primer vuelo del helicóptero hasta que todos los factores, tanto técnicos como ambientales, ofrezcan el máximo grado de fiabilidad para que el vuelo sea exitoso. Y será en ese momento cuando, de nuevo, el fragmento del avión de los hermanos Wright forme parte del primer ingenio motorizado en volar en un planeta. Primero fue en la Tierra, dentro de unas semanas ocurrirá en Marte.

No es la primera vez que un fragmento del primer avión de los hermanos Wright participa en un hito de la exploración espacial, y es que otro fragmento del mismo acompañó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la superficie de la Luna, como podemos ver en la página web del Smithsonian. Dicho fragmento regresó a la Tierra con el equipo de la misión Apolo XI y, desde entonces, se conserva como objeto de exposición. ¿Podrá volver también, algún día, el fragmento del Flyer 1 que ahora mismo se encuentra acoplado en la Ingenuity, a cientos de miles de kilómetros?