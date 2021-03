Hace ya algún tiempo conté que mi relación con el Apple Watch terminó, de manera muy abrupta, cuando franqueando el control de seguridad de un aeropuerto, tuve que quitármelo a la carrera y, en vez de aterrizar suavemente en la bandeja destinada a tal fin, se precipitó contra un suelo que demostró ser bastante más duro que mi smartwatch. Me pasé las más de 10 horas de vuelo maldiciendo no haber franqueado dicho control media hora antes, para no haber ido con tanta prisa.

Esto ocurrió en verano de 2019, y desde entonces he confirmado que aunque me gustaba tener un smartwatch, no lo echo de menos ni la décima parte de lo que pensé cuando mi Apple Watch se rompió, aunque también he de reconocer que, al ver las últimas mejoras introducidas tanto en el mismo como otros modelos recientemente presentados, vuelvo a sentir cierta tentación, vuelvo a pensar que igual estaría bien tener las notificaciones a golpe de muñeca.

Ahora bien, y precisamente tras dicha experiencia, un aspecto al que presto especial atención, y que sería determinante en caso de que me decidiera a comprar uno, es su resistencia. Y ojo, que entiendo que los dispositivos se puedan romper, no culpo al Apple Watch del golpe, fue culpa de las prisas y mía, pero eso no quita que me habría encantado que fuera más resistente y, por lo tanto, comprobar que el dispositivo salía airoso de ese golpe.

Es por eso que la información publicada por Bloomberg me parece tan interesante y, de confirmarse, todo un acierto por parte de los de Cupertino. Y es que, como podemos leer en dicho informe, Apple estaría trabajando en una versión todoterreno del Apple Watch. Y cuando digo todoterreno me refiero a lo que de manera común se denomina «rugerizada», es decir, bastante más resistente a golpes, otros incidentes y a condiciones ambientales más duras de lo habitual.

El origen de esta información es Mark Gurman, un destacado pronosticador de Apple con un amplio historial de aciertos. Citando fuentes de Apple no identificadas, Gurman sostiene que el Apple Watch todoterreno no reemplazaría a los modelos de Apple Watch existentes, sino que se presentaría como una edición especial, diseñada para ser más resistente y, por lo tanto, adecuada para entornos y actividades más extremos, como algunas actividades deportivas en las que el modelo convencional no es lo suficientemente resistente.

Según los datos de Bloomberg, el aspecto exterior del Apple Watch todoterreno podría recordar al del Casio G-Shock (hablo de su aspecto externo, no de sus funciones, claro), y esto encaja bastante bien por su exterior de goma, similar al que podemos encontrar en smartwatches resistentes de otros fabricantes, como Garmin, que han sido diseñados poniendo el foco en la resistencia y que, a día de hoy, son la principal opción para personas que practican deportes como el ciclismo de montaña, la escalada, etcétera.

Todavía habrá que esperar un tiempo, eso sí, para tener confirmación oficial, y es que el Apple Watch todoterreno no sería presentado y llegaría el mercado hasta finales de este año o principios del año que viene. A falta de saber en qué fase se encuentra este proyecto, y si Apple mantiene la agenda del año pasado, es posible que el evento Time Flies del pasado septiembre, se repita este año y, en esta ocasión, no sean dos sino tres las versiones del Apple Watch que vean la luz.