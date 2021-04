Cat S62 Pro: Caterpillar mejora su smartphone más resistente

No podemos decir que el Cat S62 Pro es un tope de gama, pero sí que podemos decir que hablamos de un smartphone que es bastante tope dentro de su gama. Y si tenemos en cuenta que su fabricante es Caterpillar, no es difícil averiguar a qué gama, es decir, a qué nicho o segmento de mercado nos referimos: los entornos de trabajo «duros», en los que no es tan importante ofrecer unas prestaciones punteras, como que los dispositivos estén sometidos a condiciones de trabajo un tanto especiales.

Si el nombre Caterpillar te resulta familiar pero no terminas de ubicarlo, lo mejor que puedes hacer es pensar en maquinaria para la construcción, minería y actividades similares. Máquinas amarillas y enormes como bulldozers, perforadoras, palas, retropalas, dúmperes… sí, esos vehículos enormes y poderosos que muchos soñábamos con manipular cuando éramos niños. Desde hace ya tiempo, Caterpillar decidió extender su marca a otras líneas de producto: desde botas de trabajo (tuve unas y eran sensacionales) hasta bandoleras (tuve una y no resistió ni una semana de uso normal). El Cat S62 Pro es una muestra más de esa diversificación.

Como ya habrás imaginado, hablamos de un dispositivo todoterreno o rugerizado, es decir, diseñado específicamente para entornos no amigables, en los que las caídas están a la orden del día, las condiciones ambientales pueden llegar a ser extremas y, por lo tanto, la resistencia es determinante. El Cat S62 Pro no destaca, como podrás leer a continuación, por sus prestaciones, sino por su aguante, así como por funciones específicas para el entorno profesional.

Para empezar, en su interior encontramos un SoC Qualcomm Snapdragon 660. Sí, has leído bien, hablamos de un chip de gama media presentado hace nada menos que cuatro años. Cierto es que el Cat S62 Pro ya llegó el verano pasado a algunas geografías, por lo que para ser justos, podemos decir que en su momento tenía «solo» tres años de antigüedad, pero esto no cambia mucho la conclusión. El SoC se acompaña de 6 gigabytes de RAM y 128 gigas de almacenamiento, que se pueden ampliar mediante una tarjeta MicroSD.

En lo referido a su pantalla, el Cat S62 Pro emplea un panel LCD de 5,7 pulgadas con resolución 1080p FHD+ (1.080 x 2.160 puntos) con proporción de aspecto 18:9 y protegida con Corning Gorilla Glass 6 reforzada por un protector de pantalla adicional instalado de fábrica. Lo más interesante de la misma es que, según el fabricante, ha sido diseñada para funcionar adecuadamente tanto si el usuario emplea guantes como si tiene los dedos mojados, dos circunstancias comunes en los entornos de trabajo para los que ha sido diseñado el Cat S62 Pro.

Aunque ya lo habrás imaginado, no hablamos de un móvil 5G. Su conectividad es 4G y se complementa con WiFi 802.11 a/b/g/n/a, Bluetooth 5, NFC y posicionamiento con GPS, GPS, AGPS, Galileo, Glonass y BeiDou. Y en cuanto a su sistema operativo, hablamos de un smartphone con Android, con soporte Android Enterprise, Zero-Touch y otras soluciones específicas para el entorno profesional.

Por si te estás preguntando por su cámara, este es uno de los dos puntos clave de este dispositivo. Y es que además de una cámara principal con un sensor Sony de 12 megapíxeles f/1.8, y una frontal de 8 megapíxeles, el Cat S62 Pro cuenta también con una cámara termográfica de infrarrojos (FLiR) integrada, que captura temperaturas en un rango de entre 20 y 400 grados y permite realizar captura en alta definición (1.440.1.080 puntos). Además, permite superponer ambas imágenes (la térmica y la obtenida por la cámara de 12 megapíxeles) para generar imágenes que faciliten la identificación del contexto de la lectura termográfica.

Cat S62 Pro: la clave es la resistencia

Como ya mencionaba antes, la cámara termográfica es una de los dos singularidades del Cat S52 Pro. La otra es su resistencia, uno de los puntos sobre los que el fabricante pone el foco. Según podemos ver en su web, el teléfono tiene clasificación IP68 e IP69. Además, a este respecto Cat afirma que su resistencia está por encima de lo marcado por dichas notas, si bien prefiere garantizar «solo» las mismas.

Evidentemente también es sumergible, concretamente hasta 1,5 metros por un periodo de hasta 35 minutos. Y si hablamos de caídas, puede resistir un golpe de hasta 1,8 metros (6 pies) golpeando en acero. ¿Y su resistencia térmica? Admite cambios de temperatura de entre -25 °C y 55 °C por periodos de hasta 24 horas. El S62 Pro también cumple con los requisitos del estándar militar MIL-STD-810, incluida la resistencia a vibraciones y choques térmicos.

Disponible en algunos mercados desde verano del año pasado, el Cat S62 Pro ha llegado recientemente a nuevas geografías. Su precio oficial en España es de 645 euros, pero puedes encontrarlo por un precio inferior en algunos distribuidores.

