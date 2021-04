Mark Zuckerberg lleva ya unos cuantos años teniendo que dar muchas explicaciones por el funcionamiento de Facebook. Ya sea por sus problemas de seguridad, por su falta de preocupación por la misma o por sus más que cuestionable actitud en lo referido a la privacidad de sus usuarios. Un conjunto de políticas que han llevado a la más veterana de las grandes redes sociales todavía existentes a tener una imagen pública cada día más desgastada.

No tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo para encontrar el último incidente de seguridad de Facebook, hace tan solo unas horas te contábamos que se han filtrado los datos personales de 533 millones de usuarios de la red social. ¿Qué datos? Nombres completos y números de teléfono, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico y ubicaciones, entre otros tantos. No se habrían filtrado contraseñas ni datos de pago, lo que puede parecer tranquilizador, pero en realidad hablamos de información personal de contacto. Y lo que no imaginábamos era que, entre los afectados, se encuentra el propio Mark Zuckerberg.

El descubrimiento lo ha hecho Dave Walker, un experto en ciberseguridad que, tras hacerse con los datos filtrados, los ha analizado y se ha encontrado con los datos de Mark Zuckerberg, tal y como indica en este tweet. Entre los mismos se encuentra su número de teléfono, aunque Dave ha tenido la gentileza de taparlo parcialmente, que ya es más de lo que podemos decir que ha hecho Facebook con los datos de los 533 millones de personas afectadas por una nueva filtración, que se suma a un ya muy largo y preocupante historial.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021