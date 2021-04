Ingenuity se separa con éxito de Perseverance

Aunque al hablar de la misión Mars Perseverance inmediatamente pensamos en el rover, no debemos olvidar a Ingenuity, el pequeño helicóptero que acompaña al laboratorio rodante en el cráter Jezero, que como te contamos hace unos días lleva un fragmento del Flyer-1 de los hermanos Wright, que además es una muestra más de cuán lejos puede llegar el software libre, y que aspira a ser el primer dispositivo creado por el ser humano que vuele en un planeta que no sea la Tierra, algo mucho más complejo de lo que pueda parecer en un primer momento.

Siguen en marcha, de momento, los preparativos para el primer vuelo del Ingenuity en Marte, y hace solo unas horas hemos sabido que, tras un viaje en el que rover y helicóptero han recorrido juntos 471 millones de kilómetros, Perseverance e Ingenuity se han separado por primera vez, cuando el pequeño artefacto volador se ha desenganchado del rover para posarse, ya en solitario, sobre la superficie marciana. Completada esta operación, el rover ha comenzado a alejarse lentamente de él, como puedes comprobar en la imagen.

El primer desafío al que se enfrentará ahora el Ingenuity no tiene que ver con el vuelo, sino con la temperatura. Un día cálido en esa región de Marte es equiparable a uno gélido en la Tierra, y el Ingenuity podría tener que soportar temperaturas tan bajas como -90 grados centígrados. Un desafío tanto para su integridad estructural (muchos materiales no son capaces de soportar temperaturas tan bajas, como desgraciadamente recordó la NASA tras el accidente del Challenger) como para la carga de su batería, responsable de mantener la temperatura y que, de no estar correctamente aislada, podría venirse abajo muy rápidamente.

La noche es, por lo tanto, la primera gran prueba de fuego a la que se enfrenta Ingenuity, y aunque es evidente que el equipo de ingeniería responsable de la misma habrá tenido muy en cuenta todos los factores ambientales para su diseño, hablamos de una condiciones extremadamente hostiles, por lo que el menor fallo de cálculo o cualquier descuido, por irrelevante que pueda parecer, puede acabar (de momento) con los planes de la NASA de hacer volar un helicóptero en Marte.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover’s belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021