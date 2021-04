Faltan menos de 24 horas para el primer evento de Apple de este 2021, y a última hora nos llega el rumor de que Apple Podcasts podría estar entre las novedades anunciadas mañana por los de Cupertino. Hasta ahora todos los rumores sobre Spring Loaded, que es el nombre del evento, hablaban de iPad Pro, AirPods 3 y las esperadas AirTags. Pero de confirmarse este rumor, quedaría claro que Apple le concede cada día más importancia a los servicios, en vez de centrarse en los dispositivos.

El origen de este rumor se encuentra en un tweet de Peter Kafka, de Vox Media, en el que afirma «Bastante seguro de que Apple está preparando su propio plan de podcast -un servicio de suscripción de pago- el martes«, y esto se reforzaría por algunos hallazgos de los desarrolladores en la versión dirigida a los mismos de iOS 14.5, en la que se habrían detectado elementos relacionados con Apple Podcasts, el más que esperado servicio de suscripción a podcasts exclusivos.

No es una sorpresa que Apple lleva tiempo preparando su propio servicio de podcasts premium, dando así un paso para monetizar algo que, aunque no muchos lo recuerdan, fue uno de los elementos clave para el éxito del iPod y, en consecuencia, del resto de dispositivos de Apple que han llegado a posteriori. Apple Podcasts, que seguramente tendrá un nombre distinto que conoceremos mañana, no es más que la evolución de dicha relación, y una muestra más de que los podcasts, un formato que algunos daban por casi extinto hace algunos años, pero que hoy se protagoniza un importante enfrentamiento entre las tecnológicas.

Como ya sabrás si eres usuario de iTunes, desde siempre y hasta ahora los podcasts se agrupan en una sección propia y el acceso a todos ellos es gratuito. Spotify, por su parte, los incluye en su servicio sin distinciones, y otros servicios como Audible, para su llegada a España, han creado podcasts exclusivos para hacer más atractiva la plataforma. En este contexto, y cuando además vemos que Spotify también les está dando cada día más importancia, parece el momento más adecuado para la llegada de un servicio de suscripción como Apple Podcasts que, pensándolo un poco, podría llamarse Podcasts+.

La gran duda sobre Apple Podcasts es si los planes pasan por ampliar la oferta de Apple Music con podcasts exclusivos, manteniendo el precio del servicio o, por el contrario, si se tratará de una suscripción independiente. Y, de ser este el caso, también habrá que ver si se incluye en Apple+ y, claro, si eso se traduce en un incremento en el precio del mismo o no. Hace ya tiempo se habla de que Spotify se estaría planteando una suscripción independiente para los podcasts, por lo que la decisión que tome Apple a este respecto puede ser clave para el futuro inmediato de Spotify.