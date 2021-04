El sector smartphone ha experimentado una evolución muy marcada durante los últimos años, y la serie Samsung Galaxy S21 5G, formada por los Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G y Galaxy S21 Ultra 5G, se ha convertido, sin duda, en todo un referente dentro de dicho sector, y ha marcado un nuevo techo técnico a nivel de cámaras, gracias a la integración de una configuración profesional que consta, en el Galaxy S21 Ultra 5G, de un total de cuatro lentes:

Gran angular de 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.33, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS.

Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55, 1.4µm, dual pixel PDAF.

Teleobjetivo 1 de 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.24, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, Zoom óptico 3x.

Teleobjetivo 2 (Periscopio) de 10 MP, f/4.9, 240mm 1/3.24, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, Zoom óptico 10x. Sensor láser de enfoque automático.

La cámara frontal es de 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8, 0.7µm, PDAF.

Los Galaxy S21 5G y Galaxy S21+ 5G también cuentan con una configuración de cámaras de primer nivel que nos permitirán hacer cosas épicas:

Gran angular de 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS.

Ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm.

Teleobjetivo de 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, Zoom híbrido 3x.

Cámara frontal 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF.

Gracias a ese completo conjunto de cámaras, podremos disfrutar de funciones de última generación, como la grabación de vídeo en 8K, y también de funcionalidades únicas que nos ayudarán a hacer cosas épicas, como por ejemplo la «Perspectiva de Director», para grabar con la cámara delantera y todas las traseras a la vez y elegir, posteriormente, la perspectiva que más te guste, una característica novedosa y exclusiva. También representan un salto importante el modo «Vlogger», que puede grabar con varios objetivos al mismo tiempo, y «Captura Única«, que nos permite obtener diferentes fotos y vídeos de una sola toma.

Todo esto representa un logro importante por parte de Samsung, y no habría sido posible sin su profundo compromiso por la calidad, la innovación, y el rendimiento, y por ofrecer al usuario dispositivos capaces de superar todos los obstáculos y los desafíos que encontrará en su día a día.

Es muy fácil de entender. Piensa, por ejemplo, en un smartphone que es capaz de ofrecer un alto rendimiento, pero que está desequilibrado en términos de autonomía. Utilizar un terminal de este tipo solo te dará problemas, ya que su batería se agotará con rapidez y tendrás que estar, constantemente, con la preocupación de encontrar un enchufe para no acabar “desconectado” del mundo. Como amante de la aventura, y de los viajes, sé muy bien de lo que hablo. Resulta muy molesto salir a explorar una ciudad a las 9 de la mañana y contemplar, con estupor, que cuatro horas después la batería está en las últimas.

Poder disfrutar de tu smartphone de última generación durante todo el día, sin tener que preocuparte por la batería, y centrarte únicamente en explorar y disfrutar de esa ciudad que estás visitando es una de esas cosas únicas, y maravillosas, que puedes hacer con la serie Samsung Galaxy S21 5G. Los tres modelos que integran esta familia están equipados también con el mejor conjunto de cámaras que ha creado Samsung hasta la fecha (aquí enlazaríamos de forma natural al otro artículo dedicado a las cámaras de los Galaxy S21 5G), y tienen una configuración de hardware perfectamente equilibrada que gestiona, de forma eficiente, la carga de trabajo en función de lo exigente que esta resulte.

En este sentido, destaca especialmente el SoC Exynos 2100, un chip de última generación fabricado por Samsung en proceso de 5 nm, el más puntero que existe actualmente en el sector, que podemos considerar como el cerebro de la serie Samsung Galaxy S21 5G, y que tiene una estructura altamente especializada para ofrecer el mejor rendimiento sin renunciar, por ello, a una elevada autonomía y a una compatibilidad total con los estándares más avanzados. Vamos a echar un vistazo al interior del SoC Exynos 2100 para entender mejor por qué juega un papel tan importante, y cómo puede ayudarnos a conseguir cosas únicas.



SoC Exynos 2100: Potencia e inteligencia para llevar a los Samsung Galaxy S21 5G a lo más alto, y sin sacrificios

El SoC Exynos 2100 utiliza, como hemos anticipado, el proceso de 5 nm de Samsung, un nodo de última generación que ha logrado mejorar el rendimiento hasta en un 10% y reducir el consumo energético en un 20%. Es más potente, pero también más eficiente, lo que significa que es capaz de ofrecer un rendimiento tope de gama manteniendo una excelente autonomía. Estas son sus claves:

Integra un procesador de ocho núcleos dividido en tres bloques (estructura big.LITTLE), con un núcleo Cortex-X1 de alto rendimiento a 2,9 GHz, tres núcleos Cortex-A78 a 2,8 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 2,2 GHz de bajo consumo.

(estructura big.LITTLE), con un núcleo Cortex-X1 de alto rendimiento a 2,9 GHz, tres núcleos Cortex-A78 a 2,8 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 2,2 GHz de bajo consumo. GPU ARM Mali-G78 MP14 (suma catorce núcleos gráficos).

(suma catorce núcleos gráficos). NPU (unidad de procesamiento neural) con un rendimiento de hasta 26 TOPs (billones de operaciones por segundo) en inteligencia artificial.

(billones de operaciones por segundo) en inteligencia artificial. Módem 5G NR Sub-6GHz con velocidades de descarga de hasta 5,1 Gbps y 1,92 Gbps en subida , y 5G NR mmWave con velocidades de hasta 7,35 Gbps en descarga y 3,67 Gbps en subida.

, y 5G NR mmWave con velocidades de hasta 4G LTE a un máximo de 3 Gbps en bajada y hasta 422 Mbps en subida.

Compatible con memoria LPDDR5 , capaz de alcanzar un ancho de banda máximo de 51,2 GB/s.

, capaz de alcanzar un ancho de banda máximo de 51,2 GB/s. Admite soluciones de almacenamiento UFS 2.1 y UFS 3.1.

Puede trabajar con pantallas hasta 4K y 120 Hz de tasa de refresco , y con pantallas QHD+ con una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

, y con pantallas QHD+ con una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Soporta sensores de hasta 200 MP .

. Grabación de vídeo en 4K a 120 FPS, puede decodificar vídeo en 8K y soporta HDR10+.

La división del procesador en un total de tres bloques permite realizar una gestión inteligente de las diferentes cargas de trabajo. Así, cuando utilizas tu Samsung Galaxy S21 5G para navegar por Internet, o para realizar algunos ajustes en Android, solo se activarán los núcleos Cortex-A55, ya que se trata de tareas poco exigentes. De esta manera se minimiza el consumo energético, y se ofrece una buena experiencia de uso.

Por el contrario, cuanto utilizas aplicaciones exigentes, como juegos 3D, los núcleos de bajo consumo no serían capaces, por sí solos, de ofrecer un buen resultado, así que entran en acción los núcleos de alto rendimiento. Las tareas que dependan en mayor medida de algoritmos asociados a la inteligencia artificial se ejecutarán en la nueva unidad de procesamiento neural que integra el SoC Exynos 2100, y que como hemos dicho es capaz de realizar hasta 26 billones de operaciones por segundo.

Con el SoC Exynos 2100, los nuevos Samsung Galaxy S21 5G han logrado llegar a lo más alto, gracias a las mejoras que trae el nuevo proceso de 5 nm, al valor que ofrece la especialización y a la división inteligente de las cargas de trabajo en tiempo real. Rendimiento y autonomía ya no están reñidos, con la serie Samsung Galaxy S21 5G tendrás a tu alcance toda la potencia que necesitas para disfrutar de una experiencia óptima con cualquier aplicación, podrás navegar, socializar y jugar a la increíble velocidad que ofrece el 5G y no volverás a preocuparte por los enchufes, ya que tendrás batería para todo el día.



El almacenamiento ya no es un problema: Hasta 512 GB para llevar encima todo lo que de verdad importa

La capacidad de almacenamiento siempre ha sido otra de las grandes barreras que han estado presentes en el sector smartphone. Su importancia es tan grande que puede acabar limitando por completo nuestra experiencia de uso, y hacer que nos perdamos momentos únicos.

Imagina la escena, algo increíble está ocurriendo delante de ti, sacas tu smartphone y te dispones a grabarlo en vídeo, pero cuando empieza la grabación te das cuenta de que no te queda suficiente espacio libre. No tienes margen para ponerte a liberar espacio, y al final no te queda otra opción que resignarte: no podrás inmortalizar ese momento único.

Pero ese no es el único caso en el que la capacidad de almacenamiento puede afectarnos, también nos limitará a la hora de llevar encima nuestras fotos, vídeos y contenidos multimedia favoritos, y puede impedirnos instalar ese juego que esperábamos con tantas ganas. A nadie le gusta tener que borrar cosas para instalar una aplicación o un juego, y tampoco es agradable ir a enseñar un vídeo de nuestra mascota a un amigo y darnos cuenta de que no lo llevamos encima porque tuvimos que moverlo al PC para liberar espacio.

Para derrumbar esta importante barrera, Samsung ha configurado los nuevos Galaxy S21 con una capacidad de almacenamiento de 128 GB en su versión de entrada, que podremos ampliar hasta los 256 GB eligiendo la versión superior en los Galaxy S21 5G y Galaxy S21+ 5G, y que llega hasta los 512 GB en los Galaxy S21 Ultra 5G, más que suficiente para que puedas llevar siempre contigo esas fotos y esos vídeos que te animan, te motivan y te hacen sentir mejor, y para que siempre estés preparado para inmortalizar momentos épicos, incluso en 8K.

[Vídeo 8K Snap]

La capacidad de almacenamiento es importante, pero no debemos olvidaros del rendimiento de dicha unidad, de la velocidad con la que es capaz de trabajar. El módulo de almacenamiento es el responsable de todas las operaciones de lectura y escritura que se realizan al utilizar un smartphone, y de él dependerá en gran medida la velocidad de respuesta de cosas tan simples como instalar aplicaciones, copiar y guardar fotos, vídeos y otros contenidos multimedia, eliminar aplicaciones y otros contenidos y cualquier tarea que tenga que pasar, directa o indirectamente, por el sistema operativo.

Samsung ha subido el listón con los nuevos Galaxy S21 5G, ya que ha utilizado almacenamiento UFS 3.1. Este nuevo estándar supone una mejora muy importante frente al estándar de la generación anterior, el UFS 3.0, ya que mantiene la velocidad de lectura secuencial en 2.100 MB/s, pero eleva la velocidad de escritura secuencial de los 410 MB/s hasta los 1.200 MB/s. Esto, unido al SoC Exynos 2100, hará que tu Galaxy S21 5G funcione con una fluidez total, y que todas tus interacciones con él se produzcan de forma instantánea. Podrás olvidarte por completo de los retrasos, de los parones y de los largos tiempos de carga.

¿Qué versión del Galaxy S21 5G es la ideal para mí?

Antes de nada, debes tener claro que con cualquiera de los tres modelos disfrutarás de un rendimiento sobresaliente, y de una experiencia de uso perfecta, tanto por fluidez como por sus capacidades fotográficas y su excelente autonomía.

Partiendo de esa base de garantizar una experiencia de uso perfecta, Samsung ha diversificado la serie Galaxy S21 5G en tres modelos para cubrir, de forma óptima, las necesidades concretas de ciertos perfiles de usuario. El Galaxy S21 5G es la mejor opción para cualquier usuario medio que busque un smartphone tope de gama con un formato de pantalla más ajustado, ya que utiliza un panel Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, y tiene una tasa de refresco de 120 Hz.

Por contra, aquellos que quieran una pantalla más grande para disfrutar de una experiencia multimedia más rica, deberían optar por el Galaxy S21+ 5G, una versión que utiliza una pantalla de 6,7 pulgadas, también de tipo Dynamic AMOLED, y que mantiene la resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, así como la tasa de refresco de 120 Hz. Este modelo es, también, el más interesante para los amantes de los videojuegos, ya que gracias a su mayor tamaño de pantalla podrán disfrutar de una experiencia más cómoda.

Samsung también ha pensado en los usuarios que quieran disfrutar de todo el valor que ofrece un Galaxy S21 5G, pero combinando trabajo y ocio en un único dispositivo. Para ellos la mejor alternativa sería el Galaxy S21 Ultra 5G, un terminal que cuenta con una impresionante pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución de 3.200 x 1.440 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz, y que cuenta con soporte del S-Pen, el conocido lápiz óptico de Samsung.

Es importante recordar, además, que el Galaxy S21 Ultra 5G ofrece un apartado fotográfico superior al de los dos modelos anteriores, así que este smartphone es también la mejor opción para aquellos usuarios que quieran disfrutar de las mejores cámaras que existen, hasta el momento, dentro de la familia Galaxy. Capturar e inmortalizar momentos únicos está muy bien, pero hacerlo con la calidad que ofrecen las cámaras del Galaxy S21 Ultra 5G nos lleva directamente a otro nivel.

Si estás pensando en comprar un Galaxy S21 5G en cualquiera de sus tres versiones, ahora es un buen momento. Samsung ajustó recientemente el precio de venta, y con la compra de tu nuevo smartphone te llevaras, totalmente gratis, unos auriculares Galaxy Buds Pro, valorados en 199,90 euros, para que disfrutes de tu música y de tus contenidos multimedia favoritos en cualquier lugar, y sin tener que preocuparte por los cables.