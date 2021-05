Chia fue lanzada como la «criptomoneda ecológica» al estar diseñada para aprovechar el espacio no utilizado de las unidades de almacenamiento y con ello rebajar el consumo energético elevadísimo que requiere el minado con otras como Bitcoin o Ethereum.

Minar empleando almacenamiento informático es -en teoría- un modelo más eficiente frente al uso intensivo del proceso de las GPUs o las unidades ASIC especializadas. Reduce el consumo eléctrico asociado a las criptomonedas y puede abrir la puerta a otras similares que puedan aparecer en el futuro y que hagan que las ciberdivisas y las cadenas de bloques sean mucho mas eficientes en términos energéticos.

Y de paso superar la situación lamentable en la que se encuentra la industria tecnológica gráfica (y otras) por la falta de stock y subida de precios ante esta minería insaciable de recursos informáticos.

Chia: ni ecológica ni eficiente

Esa era la teoría. En la práctica, las cosas no son tan sencillas y Chia no es tan eficiente ni ecológica y tiene contrapartidas negativas. En lugar de la ‘prueba de trabajo’ del Bitcoin o la ‘prueba de participación’ de Etherium, Chia usa un modelo de ‘prueba de espacio y tiempo’ utilizando el espacio vacío de las unidades de almacenamiento para «cultivar» los bloques.

Como era previsible los problemas han comenzado a aparecer con subida de falta de inventario y subida de precios en las unidades de almacenamiento. Peor aún, la resistencia típica de los componentes se resiente y algunos fabricantes como Galax advierten a los compradores que el uso de sus productos para cultivar Chia anulará las garantías.

Un nuevo informe nos revela los motivos. El minado constante de Chia en una SSD de 512 GB, que generalmente en un equipo informático puede durar entre cinco y diez años, puede reducir su vida útil a solo 40 días, el resultado de escribir 256 Tbytes de datos durante ese tiempo.

Las unidades con más espacio de almacenamiento duran más, pero el desgaste aún reduce significativamente su vida útil: una SSD de 1 TB dura alrededor de 80 días. Si bien no se especifica la marca y el modelo de las unidades probadas, el informe ilustra la rapidez con la que se pueden desgastar.

El relativo bajo precio de las unidades de estado sólido frente a las tarjetas gráficas dedicadas necesarias para otras criptomonedas, permiten su reemplazo a menor coste, pero no es un modelo sostenible en el tiempo ni nada bueno para un medio ambiente que tiene que soportar un monumental problema de residuos electrónicos. No, Chia, como cualquier criptodivisa, no es nada ecológica ya que necesita renovar componentes y un buen número de recursos de la máquina.

Chia no tiene todavía reconocimiento oficial en muchos mercados y su futuro es una incógnita lo mismo que los vaivenes de su valor (de 1.800 dólares cuando debutó a 600 dólares de mínimo para estabilizarse en 1.100 dólares), pero si logra implementarse masivamente la industria del almacenamiento tendrá serios problemas y con ello los consumidores.