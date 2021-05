Tras numerosos retrasos, parece que New Word, el primer título desarrollador por Amazon Games Studio finalmente está preparado para ver la luz, mostrándonos un tráiler con nuevas imágenes reales del juego y una nueva fecha de lanzamiento que lo sitúa en el próximo 31 de agosto.

Sin duda este vídeo nos muestra lo mucho que ha avanzado New World desde que se mostrasen las primeras imágenes del proyecto. Y es que de hecho su último y mayor retraso tuvo como principal motivo esta búsqueda de perfección, tal y como explica Scot Lane, productor del juego, quien asegura que el equipo de desarrollo de New World “identificó algunas características muy atractivas que simplemente no cumplirían” dentro del plazo de lanzamiento inicialmente anunciado, optando por el retraso frente al lanzamiento de un juego incompleto.

Así pues, en este vídeo podemos ver una descripción general de algunas de las mecánicas principales de este juego de rol multijugador masivo online (o MMORGP), incluidos los sistemas de combate jugador contra mundo y jugador contra jugador, que incluirán desde la exploración del mundo abierto y las mazmorras instanciadas, hasta grandes de escenarios de guerra, invasiones y asaltos a fortalezas.

Todo lo que sabemos sobre New World

Según se describe en la web oficial del juego, «Durante miles de años, la misteriosa isla de Aeternum ha sido fuente de leyendas fantásticas que hablan de un enorme poder oculto, ambicionado por todo tipo de expediciones durante siglos. Y es que la magia fluye a través de Aeternum, trayendo vida, con escenas de curaciones milagrosas, la reanimación de los muertos y una extraña flora con propiedades mágicas; pero también trae horror, con un poder que causa una destrucción inevitable y el lento desgaste del alma a través de incontables ciclos de muerte y resurrección«.

Naufragado, sin suministros ni aliados, llegaremos a esta isla donde las leyes fundamentales de la vida y la muerte no se aplican, para abrirnos nuestro propio camino.



Además de la propia exploración del mundo, bajo un total libre albedrío, una de las últimas novedades presentadas son las llamadas «Expediciones», que nos permitirán profundizar y aprender más de la historia del mundo del juego a través de unas mazmorras instanciadas junto con otros jugadores, ofreciendo un conjunto diferente de desafíos para superar y saquear, y «su propia historia y experiencia única«, según afirman desde Amazon Game Studios en una de las últimas entradas de su blog.

Combates y acción en tiempo real

Como cabría esperar en este tipo de género, el combate correrá a cargo de los diferentes equipamientos, armas y habilidades de nuestro personaje, con unas batallas a tiempo real que pondrán a prueba nuestra fuerza, reflejos y capacidades estrategas, y una libertad total para crear nuestro propio estilo de juego.



Un mundo completo

Busca materiales que te permitan fabricar miles de armas, armaduras y otros bienes que puedes usar tú mismo, dárselos a tus amigos o venderlos a otros jugadores. Cuanto más crea, más fuertes se volverán sus habilidades de artesanía. Y es que cada asentamiento en Aeternum tiene su propio mercado dirigido por los jugadores, por lo que los artesanos expertos y los magnates de los recursos pueden crear sus propios nichos dentro de la economía.

Jugador contra jugador y contra entorno

En el núcleo del lado social de New World se encuentran las tres facciones, organizaciones de jugadores con ideas afines y personajes no jugadores con sus propios motivos y planes para el futuro de la isla. Dentro de cada facción, los jugadores pueden formar o unirse a grupos llamados empresas. La elección de tu facción determinará con quién y contra quién luchas, además de conferir algunos beneficios especiales.

Algo que estará relacionado con las «Guerras», pináculo del PvP en New World. Unas épicas batallas de asedio a gran escala, con equipos de 50 jugadores de atacantes y defensores que luchan por el control y la victoria. El resultado de cada guerra determina qué empresa controla el territorio o asentamientos en disputa, lo que hace que esta sea una lucha por el futuro de Aeternum. Aquellos que controlan las ciudades controlan los recursos y otorgan beneficios a sus compañeros de facción y miembros de la compañía.



Sin embargo, una de las cualidades más atractivas de este juego llega de su modo PvPvE, «Asalto al puesto remoto», con unos combates instanciado de nivel máximo en el que equipos de 20 jugadores de dos facciones rivales lucharán por el control de las fortificaciones y los recursos protegidos por las propias criaturas de este mundo, creando así unas batallas a tres bandos donde habrá más enemigos que aliados.

Por otra parte, los propios ejércitos de Aeternum también actuarán por su cuenta, reuniendo ocasionalmente sus fuerzas para realizar un asalto en alguno de los territorios controlados por los jugadores. Las llamadas «Invasiones» requerirán que grupos de hasta 50 jugadores de nivel máximo se reúnan y luchen contra las oleadas de monstruos que los atacan, para asegurar la supervivencia o pérdida de estas zonas.