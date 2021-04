Chia (sin tilde, no confundir con las populares semillas de chía, de la salvia hispánica) es una criptomoneda que recientemente ha empezado a ganar cierta popularidad. Un reconocimiento que, como efecto colateral, puede provocar que lo pases mal la próxima vez que desees cambiar de PC o ampliar el que ya tienes. Y no, sé lo que estás pensando y no me refiero a la escasez de tarjetas gráficas por culpa de los mineros. No, estoy hablando de las posibilidades de comprar un disco HDD o una SSD.

¿Almacenamiento para criptomonedas? Pues sí. Cuando Bram Cohen, el creador de BitTorrent, se puso manos a la obra para crear una criptomoneda, uno de los objetivos que se marcó era que fuese más ecológica que las existentes. Su objetivo era que Chia no conllevara un consumo eléctrico tan elevado como Bitcoin, Ethereum y compañía. La eficiencia energética es el gran desafío de las criptomonedas a medio y largo plazo, por lo que, sobre el papel, chia parecía una buena idea.

Con Chia se establece un nuevo sistema de consenso denominado Proof of Space and Time (PoST), que viene a sustituir a los existentes Proof of Stake (PoS) y Proof of Work (PoW). PoST, en realidad, se divide en prueba de espacio y prueba de tiempo, y seguro que en este punto ya empiezas a imaginarte por dónde van los tiros, ¿verdad?

Efectivamente, Proof of Space aprovecha el espacio en disco no utilizado y recompensa a los propietarios de espacios vacíos por «cultivar» nuevos bloques. Se acabó el uso intensivo de la GPU (que sí que tiene efectos nocivos en la vida de en la misma, aunque algunos insistan en negarlo). En su lugar, con Chia, tan solo debes compartir parte del espacio libre de tus unidades de almacenamiento para, eventualmente, conseguir tus criptomonedas.

Sobre el papel es un modelo excelente, funciona bien y, efectivamente, reduce sustancialmente el consumo eléctrico asociado a las criptomonedas, abriendo así la puerta a otras que puedan aparecer en el futuro y que hagan que las ciberdivisas y las cadenas de bloques sean mucho mas eficientes energéticamente hablando. Y, sin embargo, pese a la buena pinta que tiene Chia visto lo visto, basta con que añadamos una N a su nombre para que empiecen a surgir problemas. Obviamente hablo de Chi(n)a.

Según podemos leer en HKEPC (en Chino), los cibermineros han iniciado una compra masiva de unidades HDD y SSD de capacidades de entre 4 y 18 terabytes, provocando primero un incremento en sus precios de hasta el 300% y, por supuesto, una importante escasez de los mismos. Aunque las unidades SSD también se han visto muy afectadas, la mayor demanda se produce sobre los discos HDD de alta velocidad, más adecuados para el modo en el que funciona Chia, debido al alto volumen de operaciones de lectura y escritura asociadas.

En este punto es importante señalar que Chia todavía no cuenta con reconocimiento oficial en muchos mercados, y que su futuro es una incógnita. La apuesta llevada a cabo por los cibermineros es eso, una apuesta, aún con la duda de si finalmente Chia se convertirá en una criptomoneda exitosa. Y eso nos debe hacer pensar que si ahora, que todavía es una posibilidad, el mercado local ya se ha visto afectado por el incremento en la demanda, esto puede haber sido el pistoletazo de salida a una situación en la que empiecen a proliferar las granjas de almacenamiento.

Esto tiene todavía más sentido en un contexto en el que adquirir tarjetas gráficas es cada día más complicado. Si este mercado fuera capaz de satisfacer plenamente la demanda de mineros y usuarios, es probable que Chia quedara totalmente relegada, pero ahora, con un mercado que (al menos de momento) no experimenta la escasez que sí que vemos en el de las GPU, minar empleando almacenamiento en vez de capacidad de proceso parece una perspectiva muy tentadora, y que podría traducirse en el boom de las granjas de almacenamiento a medio plazo.

Así pues, si te estás planteando cambiar de PC o ampliar la capacidad de almacenamiento a medio plazo, lo más recomendable es que permanezcas muy atento a la evolución de Chia, puesto que su éxito puede ponerte las cosas un poco más difíciles a la hora de hacerlo.