Cada vez son más las desarrolladoras y distribuidoras, y Ubisoft podría unirse a este grupo, que han optado o piensan optar por no concentrar sus esfuerzos en los grandes lanzamientos de juegos triple A y, en su lugar, hacer una apuesta mucho más fuerte por los juegos gratuitos con funciones de pago. Y es que, como podemos leer en Wccftech, el director financiero de Ubisoft, Frédérick Duguet, afirmó lo siguiente ayer, en una presentación de resultados de la compañía:

«En consonancia con la evolución de nuestra línea de alta calidad, que es cada vez más diversa, estamos dejando de lado nuestro modelo anterior con la publicación de 3-4 triples A premium al año. Ya no es una indicación adecuada de nuestra dinámica de creación de valor. Por ejemplo, nuestras expectativas para Just Dance y Riders Republic son coherentes con el rendimiento de algunos triples A del sector. Además, estamos construyendo juegos free-to-play de gama alta que tienden a las ambiciones de los triple-A a largo plazo.

Creemos que tenemos una gran oportunidad de ampliar significativamente la audiencia de nuestras mayores franquicias. Nos hemos tomado el tiempo necesario para aprender de lo que hicimos el año pasado con Hyper Scape. También estamos aprendiendo con el lanzamiento que haremos de Roller Champions, hemos aprendido mucho con Brawlhalla, que está creciendo rápidamente, y creemos que ahora es el momento de llegar con juegos free-to-play de alta calidad en todas nuestras mayores franquicias, en todas las plataformas«.

Dos párrafos que nos indican que el futuro de Ubisoft pasa por un importante cambio de estrategia, en el que pronto podremos empezar a ver títulos Free to Play de todas sus franquicias o, al menos, de las principales.

Hi. Regarding the Ubisoft comment, it’s in reference to F2P becoming a larger share of the revenue pie, not an indication that there will be less traditional paid games like AC. The content mix is expanding, not changing. A good comp is the evolution of CoD since Warzone.

— Shonboppin (@shonboppin) May 11, 2021