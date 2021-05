ASUS actualiza sus gama de portátiles y dispositivos gaming

Propuestas como los nuevos equipos de ASUS me hacen pensar en esa corriente de pensamiento que afirma que los portátiles no sirven para jugar. Y no discuto que, evidentemente el rendimiento de un sobremesa puede alcanzar cotas muy complicadas para un portátil, pero eso no significa que no sean capaces de ofrecer un rendimiento excepcional y unas condiciones más que óptimas para disfrutar incluso de los últimos lanzamientos. Los portátiles cada día tienen menos que envidiar a los equipos de torre, también en el campo del gaming.

Ayer mismo vivimos un paso más en este sentido, con la presentación por parte de Intel de los procesadores Intel Core 11 Tiger Lake H, una nueva generación que supone un importante salto y que, como hemos podido comprobar en las horas siguientes al anuncio, ya ha sido acogida por los principales fabricantes de portátiles, que están anunciando nuevos modelos de alto rendimiento que verán la luz los próximos meses, y que, tanto por procesador como por el resto de componentes, son una excelente opción para jugar.

Ya hemos visto las novedades de Lenovo, Razer y Acer, y toca ahora el turno de repasar con qué equipos pretende seducir ASUS a los gamers que opinan, como es mi caso, que un portátil puede ser una excelente opción para jugar.

ASUS ROG Zephyrus S17

La línea ROG (Republic Of Gamers) de ASUS es en la que encontramos los sistemas más avanzados de la compañía, y buen ejemplo de ello es este Zephyyrus S17, un portátil que sitúa su techo de hardware en procesadores hasta Intel Core i9-11900H que se pueden acompañar con hasta 48 gigabytes de memoria RAM DDR4-3200. En lo referido al almacenamiento, puede montar hasta tres unidades SSD NVMe M.2 en diversas configuraciones. Para alimentar todos estos componentes, cuenta con una batería de 90 Wh con función de carga rápida Power Delivery 3.0.

Cuenta con dos configuraciones de pantalla, ambas de 17,3 pulgadas con una proporción de aspecto 16:10. una 4K UHD con una frecuencia de refresco de 120 hercios, y otra con resolución WQHD en la que la tasa de refresco sube hasta los 165 hercios. En ambas configuraciones ofrece un tiempo de respuesta de tan solo tres milisegundos y ofrecen una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 validada por Pantone, algo que lo convierte en una opción muy interesante para diseñadores y creadores de contenido.

En lo referido a su conectividad, cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puerto de red ethernet, 3 USB 3.2 tipo A, 1 USB 3.2 tipo C/DisplayPort 1.4, un Thunderbolt 4, un HDMI 2.0b, toma de auriculares y micrófono y un lector de tarjetas SD.

ASUS ROG Zephyrus M16

Con no demasiadas diferencias con respecto al tope de gama que acabamos de ver, el ASUS ROG Zephyrus M16 comparte techo tanto en lo referido a procesador, que también puede llegar a ser un Intel Core i9-11900H, como en los 48 gigabytes de memoria RAM. Si hablamos de su almacenamiento, podremos llegar hasta 1 terabyte PCIe Gen 3 SSD, y su tope en el apartado gráfico lo pone una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Se alimenta con una batería de 90 Wh con tecnología de carga rápida.

En este modelo ASUS ha montado una pantalla de 16 pulgadas con resolución WQHD (2.560 x 1.600 puntos) a 165 hercios, con tres milisegundos de tiempo de respuesta y, al igual que en su hermano mayor, validación por parte de Pantone de cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3. De nuevo, una opción muy interesante para diseñadores.

Si hablamos de su conectividad, cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puerto de red ethernet, dos USB 3.2 tipo A, 1 USB 3.2 tipo C/DisplayPort 1.4, un Thunderbolt 4, un HDMI 2.0b, toma de auriculares y micrófono y un lector de tarjetas SD.

ASUS TUF Gaming 15 y 17

TUF Gaming es la línea de dispositivos de ASUS para Gaming dirigida a usuarios con algo menos de presupuesto pero que, aún así, quieren disfrutar de un portátil adecuado para juegos de última generación. Y puedo afirmar, por experiencia personal, que la relación calidad-precio de estos equipos de ASUS suele ser muy adecuada.

Con pantallas de 15 y 17 pulgadas respectivamente, estos equipos pueden con procesadores Intel Core i5-11400H que se pueden acompañar con hasta 32 gigabytes de memoria RAM DDR4-3200 y hasta 1 terabyte de almacenamiento PCIe 3.0 SSD. Y si observamos el apartado gráfico, encontramos que pueden equipar hasta una NVIDIA GeForce RTX 3060 con frecuencia de hasta 1630 megahercios, por lo que permiten sacarle todo el partido a DLSS 2.0 y al trazado de rayos. Todo esto se alimenta con una batería de hasta 90 Wh.

En lo referido a su conectividad, cuentan con WiFi 6, Bluetooth 5.2, dos USB 3.2 Gen. 1 Tipo A, un USB Tipo-C con Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen. 1 Tipo A, un HDMI 2.0b y un conector combinado de auriculares y micrófono.

Más información: web oficial