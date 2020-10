Genshin Impact: ¿el juego estrella de octubre?

Todavía es pronto para afirmarlo, pero cuando octubre todavía acaba de arrancar, Genshin Impact ya apunta a convertirse en el gran éxito de este mes, desbancando a los lanzamientos de todo octubre, y quizá incluso a la esperada segunda temporada de Fall Guys. Y todo pese a no haber contado con grandes campañas de marketing e, incluso, de haber volado por debajo de radar para una parte importante de la comunidad gamer. ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿A qué se debe su éxito?

Si todavía no lo conoces, lo primero que querrás saber es qué es Genshin Impact, claro. Hablamos de un título RPG de acción en un escenario de mundo abierto, con una estética claramente anime (el motto de los desarrolladores es «Los otakus techies salvarán el mundo», toda una declaración de intenciones) y que fue lanzado oficialmente el pasado 28 de septiembre, si bien ya llevaba un largo periodo en fase beta, en la que ha evolucionado considerablemente, según afirman algunos de los participantes en la beta cerrada.

Como las comparaciones, aunque odiosas, son uno de los principales elementos de referencia que podemos emplear, cabe destacar su similitud con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Y sí, soy consciente de que BotW son palabras mayores, y no afirmo que compartan el mismo nivel de excelencia, pero sí que parece bastante evidente que miHoYo, la empresa china responsable del título, se ha inspirado en esa aventura de Link para crear Geshin Impact, como ellos mismos reconocen. ¿Inspiración? ¿Copia? La barrera que separa ambos conceptos es bastante sutil, así que prefiero no pronunciarme a ese respecto.

Genshing Impact vs Breath of the Wild: simulitudes y diferencias

Uno de los aspectos en los que este Genshin Impact coincide con Breath of the Wild es que, a diferencia de lo que es común en los RPG, nos ofrece un mapa de mundo abierto, con muchísimos espacios que explorar y trufado de objetos que recolectar. Más coincidencias las encontramos en que los personajes pueden trepar por superficies verticales y planear, dos elementos muy característicos de BotW, y que sin duda son mecánicas que aportan mucho a ambos juegos.

Más allá de las puramente estéticas, las principales diferencias entre Genshin Impact y su inspiración las encontramos en el sistema de combates. Y es que a este respecto aquí se emplea un sistema más clásico: niveles, puntos de ataque y demás elementos propios del RPG de acción, frente al planteamiento más de aventura de Zelda. Una diferencia que, entiendo, gustará a los más fans y puristas del género, pero que refuerza más la sensación de libertad que ocasiona Breath of the Wild. Hereda, no obstante, las físicas realistas de elementos como el agua, que podrás congelar, aprovechar su conductividad en ataques eléctricos, etc.

Argumentalmente hablando, Genshin Impact es demasiado complejo como para detallarlo aquí: para empezar basta con saber que, tras una intro que poco o nada tiene que envidiar a muchos animes, dos hermanos son separados por unas deidades malintencionadas. Dos meses después de ese suceso, tomaremos el control de uno de ellos que, acompañado de la pequeña e inefable Paymon, empezará a explorar un mapa en el que, con el tiempo, irá conociendo a nuevos héroes (que también pasaremos a controlar nosotros), ciudades, templos, campamentos, etcétera.

Como suele ocurrir con este tipo de juegos, entender bien la historia no es sencillo: tendrás que leer bastante, hablar con muchos personajes del mismo, revisar todos los libros que caigan en tus manos… No es, definitivamente, un juego casual. Al contrario, Genshin Impact ofrece un nivel de profundidad que hará que quienes buscan una experiencia rápida puedan acabar por cansarse, pero que será muy, muy valorado por las personas que disfrutan al profundizar en tramas bien desarrolladas, con decenas de misiones secundarias acompañando una trama principal que resulta de lo más satisfactoria.

Otro aspecto importante es su diseño de producción. También aquí se nota que Genshin Impact es un proyecto muy ambicioso, por encima de lo que muchos esperarían de un pequeño estudio como miHoYo. En muchos momentos, debido a su calidad gráfica, tendrás la sensación de estar viendo un anime interactivo, una sensación que se verá reforzada con las múltiples cinemáticas que jalonan el desarrollo del juego.

También podemos destacar que Genshin Impact es multijugador. Una vez que alcances el nivel 16, podrás jugar con amigos para llevar a cabo las misiones especialmente diseñadas para grupos. Soporta, además, crossplay entre PC y dispositivos móviles. Hay usuarios que indican que el crossplay entre plataformas también incluye la versión para PS4, si bien el sistema de identificación del usuario en la consola de Sony no es el mismo que el empleado en PC y dispositivos móviles.

Con un diseño tan trabajado, llama la atención que miHoYo haya decidido que Geishin Impact sea un juego gratuito. Cuenta, como es más que imaginable, con las clásicas compras in-app que nos permitirán conseguir nuevos héroes, mejorar las habilidades de los que ya tenemos, reforzar nuestras armas… nada sorprendente. Lo que sí que lo resulta es que, a diferencia de otros juegos gratuitos, en este caso, y tras unas horas de juego, puedo afirmar que el no gastarse ni un solo euro no desmerece la jugabilidad ni el nivel de entretenimiento.

Todavía no le he dedicado demasiado tiempo a Genshin Impact, pero tengo la sensación de que eso va a ir cambiando en un futuro inmediato, pues de momento me ha dejado con muy buen sabor de boca, y eso me ayuda a entender la razón por la que, en los últimos días, no dejo de escuchar hablar de este juego, y cada vez veo más streamers que le están dedicando sus directos. ¿Y tú, lo has probado ya o te planteas hacerlo?

Más información: Genshin Impact