El modo oscuro sigue extendiéndose a lo largo y ancho del software y servicios más populares y le llega el turno ahora nada más y nada menos que a Google Search, el buscador del gigante de Internet… en versión web, eso sí, que como aplicación móvil hace tiempo que ya dispone de modo oscuro, adaptable además al que se tenga configurado en el sistema.

Cuándo en concreto llegará el modo oscuro al buscador de Google no es seguro, pero sí que lo hará más pronto que tarde: se lleva probando desde hace tiempo de manera limitada y ya hay usuarios que han podido activarlo manualmente a través de las preferencias del servicio. Es el caso del consulto Matt Navarra, de cuyos últimos tuits se hacen eco hoy medios especializados como XDA.

Google Dark Theme: ON pic.twitter.com/fjSxnt1fcx — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2021

Como se puede ver, el modo oscuro de Google Search no tiene nada de especial salvo por lo que se ha demorado en mostrarse al público: sigue lo marcado en YouTube u otros sitios del los de Mountain View y si bien no deja de ser -como toda la fiebre por el modo oscuro que hay de un par de años a esta parte- una fruslería, es una pieza más con la que completar el puzle.

Un puzle, el del modo oscuro, que como hemos dicho se extiende por multitud de aplicaciones y servicios y el buscador de Google, el más popular del mundo por mucho, tenía que acabar adoptándolo sí o sí. Ahora solo falta que se extienda entre todos los usuarios del servicio, lo cual según estiman los expertos en Google, sucederá a lo largo de las próximas semanas.

Como también hemos señalado, ya hay usuarios que han podido activarlo manualmente a través de las preferencias de Google Search, pero se espera que Google facilite la labor con algún botón más accesible desde el que poder activarlo y desactivarlo rápidamente, como pasa en YouTube. Y si además lo integran con el tema del navegador y el sistema operativo, para que el cambio sea automático, lo bordarán.

Con todo, si eres fan del modo oscuro, ya sabrás que aunque uses así tu sistema y aplicaciones de escritorio, e incluso muchos sitios web, no todos se adaptan a la tendencia. Pero puedes forzarlo, si es lo que quieres: por un lado, con el modo oscuro universal de Chrome (aplicable a todos los derivados de Chromium: Edge, Brave, Opera, Vivaldi…); por el otro, con la extensión para navegadores web Dark Reader. Que no sea por posibilidades.