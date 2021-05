Esta misma semana Google estrenaba la nueva versión de Chrome 91, a actualización más reciente de su navegador web, que si bien no suponía un salto especialmente grande con respecto a la anterior versión, ofrecía algunas actualización bastante interesantes en los apartados de seguridad y funcionalidad. Sin embargo, parece ser que su atractivo no se limitará sólo a eso.

Y es que, tras la muerte de Flash, la compañía ha optado por apoyar su navegador en JavaScript. Una decisión que aunque seguro no será del gusto de todos, siendo el rendimiento de JavaScript una pesadilla de los navegadores web, parece haber logrado que Chrome 91 sea significativamente más rápida y use menos memoria, palabras que no dejan de sorprendernos y agradarnos en relación con este navegador.

Según ha explicado Google, han desarrollado una especie de término medio entre iniciar un programa JavaScript rápidamente y hacerlo funcionar rápido, lo que a menudo significa comenzar más lentamente. Esto es gracias a un nuevo compilador Sparkplug para el motor JavaScript V8 que usa Chrome que, según la compañía, produjo unas mejoras de velocidad de hasta un 23%.

Adicionalmente, Chrome 91 también usa un truco bien conocido en la optimización de software, donde el código se empaqueta más cerca en la memoria para que la CPU no salte al realizar las operaciones más básicas. Google dice que esta mejora es aún más relevante para los dispositivos que funcionan con el potente chip M1 de Apple, como las Mac M1 y el nuevo iPad Pro M1.

Aunque podría decirse que es el navegador más popular y más utilizado del mundo, Chrome también es ampliamente considerado como un acaparador de recursos, tanto en CPU como en memoria. Y es que este aumento de velocidad del 23% no es un asunto menor, pudiendo llegar a traducirse incluso en otras ventajas como una mejor administración de uso de energía, ampliando un poco la duración de la batería en portátiles y dispositivos móviles.