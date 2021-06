HomeOS, el nuevo sistema operativo de Apple

Estamos muy acostumbrados a las filtraciones de Apple, pero no tanto a que, como en el caso de HomeOS, éstas tengan su origen en un error de comunicación de la propia compañía. Sin embargo, cualquier indiscreción vale si se puede extraer información interesante de ella, y con la misma intentar determinar cuáles son los planes de futuro (ya sea inmediato, intermedio o lejano) de los de Cupertino.

Y como ya hemos vivido en otras ocasiones, una de esas fuentes de información son las ofertas de trabajo publicadas por las tecnológicas. Hace unos meses, por ejemplo, supimos los números que manejaba Microsoft con respecto a la adopción de su navegador Edge. Y en ocasiones, la simple publicación de ofertas buscando un perfil específico de profesional, también nos pone sobre algunas pistas. Sin embargo, pocas veces ocurre como en esta ocasión, en la que nos encontramos con un nombre concreto, HomeOS, un sistema operativo del que todavía no sabemos nada, pero en el que ya están trabajando los de Cupertino, según ha detectado el desarrollador desarrollador Joan Lluís Díaz.

En dicha oferta de trabajo, Apple está buscando un ingeniero senior para que trabaje en los sistemas operativos de la compañía. Entre ellos se citan iOS, WatchOS, tvOS y, por sorpresa, también aparece homeOS, un operativo del que no habíamos escuchado nada hasta el momento, y que ha ocasionado que durante las últimas horas todos nos estemos preguntando cuales serán los planes con el mismo.

Lo más interesante es que la filtración de homeOS se ha publicado solo unos días antes de que comience el WWDC 2021, lo que nos invita a pensar que Apple lo presentará en algún momento de la semana que viene. Y es que, en caso contrario, de tratarse de un proyecto más a largo plazo, los responsables de publicación de la oferta de trabajo habrían sido más cuidadosos, y no lo habrían mencionado de manera explícita en la misma.

Sea como fuere, ahora la duda es a qué dispositivo o dispositivos irá dirigido HomeOS. Son dos las opciones que podemos imaginar. La primera, claro, tiene que ver con el HomePod Mini, el altavoz inteligente de Apple presentado el año pasado, y en el que Apple ha concentrado todos sus esfuerzos, tras cesar la producción del HomePod, que todavía está a la venta en la tienda online de Apple, pero solo hasta liquidar existencias.

La otra posibilidad tiene que ver con HomeKit, el sistema de Apple para la gestión de dispositivos inteligentes, y que podría estar cerca de experimentar un rediseño acompañado del cambio de nombre. No obstante, y dado que HomeKit no es un sistema operativo, sino un marco de interconexión de dispositivos, parece raro que homeOS sea un simple rediseño de HomeKit, pues en tal caso no aparecería listado junto a iOS, WatchOS, etcétera. Solo un gran cambio justificaría el cambio de nombre en este caso.