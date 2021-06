Donald Trump cancela From the desk of Donald J. Trump

Seas admirador o detractor de Donald Trump en lo referido a sus faceta política y empresarial (que razones hay para opinar en ambos sentidos), lo que resulta innegable es que es un huracán en lo referido a la comunicación. En los tiempos en los que podía publicar tweets tanto desde su cuenta personal como desde la oficial del presidente de los Estados Unidos, era capaz de provocar tempestades con unas pocas palabras, y consiguió mantenerse constantemente en el foco informativo.

Desgraciadamente, a principios de este año aprovechó ese poder mediático para alentar la insurrección y el intento de golpe de estado que tuvo lugar el 6 de enero en Washington D.C., y que provocó la toma del Capitolio por parte de algunos insurrectos. Afortunadamente la situación pudo ser reconducida por las fuerzas de orden público, pero hubo que lamentar cinco muertes y decenas de heridos durante los disturbios y la insurrección. Unos potenciales terroristas a los que Donald Trump hizo llegar su aliento y cariño a través de Twitter.

No fue una decisión fácil, tal y como contó Jack Dorsey posteriormente, pero esos mensajes supusieron el punto final de Donald Trump en la red social, en una decisión en la que coincidieron otras muchas redes y servicios. De repente, en cuestión de semanas, Trump se quedó no solo sin su esperado segundo mandato, también perdió el altavoz que le habían proporcionado las redes sociales. Claro, que no parece una persona capaz de asumir una derrota, por lo que desde entonces está trabajando en su vuelta al despacho oval, y sus asesores informaron en su momento de un cercano regreso a Internet.

Había muchas expectativas sobre ese anunciado retorno, que finalmente se materializó a principios de mayo… en forma de blog. La web From the Desk of Donald Trump ofrecía las particulares y esperables soflamas del ya ex presidente, y contaba con elementos para compartirlas en las redes sociales, con lo que se esperaba que fuera su retorno indirecto a las mismas. Sin embargo, parece que los números no han cuadrado, y tras menos de un mes desde su lanzamiento, todo el contenido de From the Desk ha sido eliminado de la web de Trump.

Aunque al menos de momento no hay una declaración oficial sobre la eliminación del blog de Donald Trump, todo apunta al pobre resultado obtenido por dichas publicaciones ha estado muy por debajo de lo que esperaban sus responsables, entre ellos el propio Trump. Jason Miller, asistente senior de Trump sí que ha afirmado en CNBC que From the Desk no volverá, y si bien también afirmó que esto era solo una parte de un plan mucho más amplio, no supo explicar y terminó reconociendo que desconocía el resto de elementos de dicho plan.

Otro asesor cuyo nombre no ha sido revelado, declaró al Washington Post que Donald Trump se sintió avergonzado después de que el lanzamiento de su blog no lograra atraer la atención que tan desesperadamente busca, pues es un elemento clave para su retorno a la primera línea política. Según el diario, el asesor dijo: «el ex presidente quería abrir una nueva ‘plataforma’ y no le gustó que esta plataforma fuera objeto de burlas y tuviera tan pocos lectores«.