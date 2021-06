TikTok recopilará información biométrica en Estados Unidos

El verano pasado, seguro que lo recordarás, uno de los principales focos informativos fue para TikTok y los planes del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump de vetar su uso en Estados Unidos, a no ser que la empresa dejara de tener participación china. Tras varios meses de declaraciones, amenazas, negociaciones de compra y demás, y tras varios aplazamientos, el ejecutivo intentó hacer efectivo el veto de TikTok en todo su territorio nacional. Sin embargo, una sentencia judicial forzó al Departamento de Comercio a suspender la prohibición a mitades de noviembre.

Y tras ello, y dado que la lucha contra TikTok era una cruzada personal de Donald Trump, y que fue precisamente en esas fechas cuando perdió las elecciones a la reelección, todo pareció indicar que el enfrentamiento entre ByteDance, propietaria de TikTok y el ejecutivo estadounidense, había concluido, y que la red social podría seguir operando con normalidad en el país. Y así ha sido hasta ahora, aunque es posible que esta situación cambie próximamente, con la diferencia de que, en esta ocasión, a quien podría tener que enfrentarse es a la opinión pública.

Y es que, según ha comprobado hoy TechCrunch, TikTok ha introducido cambios en la política de privacidad del servicio en Estados Unidos, afirmando que ahora «puede recopilar identificadores biométricos e información biométrica» del contenido que publican los usuarios del mismo. Elementos que van desde rasgos faciales hasta elementos de la voz, que potencialmente pueden ser empleados por la red social para identificar no solo al propietario de la cuenta, no, también al resto de personas que aparezcan en sus vídeos.

Según ByteDance, la compañía pedirá autorización a los usuarios antes de empezar a recopilar dicha información, por lo que la inclusión de estos cambios en la política de privacidad lo único que hace, de momento, es establecer previamente las condiciones legales para, llegado el momento, poder iniciar esta recopilación. Y lo peor es que se reserva el derecho de no hacerlo (d informar previamente), con el párrafo «Cuando lo exija la ley, le solicitaremos los permisos necesarios antes de dicha recopilación«. Es decir, avisaremos… si no nos queda más remedio.

Es importante matizar, eso sí, que estos cambios en las políticas de TikTok son plenamente legales en gran parte de Estados Unidos, pues no existe ninguna ley federal que regule la privacidad en relación a la identificación biométrica. En su lugar, algunos estados sí que lo han regulado a nivel estatal, lo que cabe entender que se relaciona claramente con el «Cuando lo exija la ley» que hemos visto anteriormente, y que por lo tanto solo se pedirá autorización a los usuarios residentes en los estados que sí que cuentan con regulación al respecto, dejando en tierra de nadie a los que no cuentan con protección legal.

En el espacio común europeo, donde rige la GDPR, el marco legal es muy distinto, por lo que no cabe esperar que TikTok se plantee desplegar medidas similares en Europa. No obstante, sí que es probable que existan planes para recopilar y procesar información biométrica en otros países en los que tampoco exista una legislación que lo prohiba o, al menos, que exija tanto del conocimiento informado como de una autorización explícita por parte no ya de los usuarios que suban los vídeos, sino de todas las personas que puedan aparecer en los mismos.

También podría ser que TikTok pretenda traer esta recopilación de identificadores biométricos a Europa, y que se plantee que los usuarios tengan que aceptarlo, o bien asumiendo que cuentan con autorización por parte de todas las personas que puedan aparecer en los vídeos, o bien que se pueda autorizar de manera individual la recopilación solo para algunas de las personas que aparecen, aunque esto parece un tanto complejo.