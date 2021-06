Internet ha cambiado por completo nuestras vidas. Ha sido un cambio bastante rápido y muy profundo, tanto que muchas personas todavía no han sido realmente capaces de adaptarse a él, y no, no me refiero única y exclusivamente a las personas de edad avanzada, también existen usuarios relativamente jóvenes que no han terminado de integrarse por completo en esa nueva forma de trabajar, de socializar y de divertirnos que nos ofrece Internet.

En mi caso, he tenido la suerte de vivir por completo esa evolución, ya que nací en los ochenta, y esto me permitió vivir tanto la era previa a Internet como la primera fase de su despliegue a nivel global, su primera explosión de popularidad y su consagración como uno de los pilares más importantes de la sociedad moderna. ¿Crees que exagero? Para nada, piensa, por un momento, qué ocurriría si Internet desapareciese por completo, tendrías que decir adiós a las redes sociales, y también al juego online, a los contenidos en streaming y a todo lo que respecta al comercio y a los diferente servicios electrónicos.

Creo que no todo el mundo es verdaderamente consciente de lo que ha representado Internet tanto a nivel social y de ocio como a nivel laboral, educativo, comercial y asistencial. Hoy en día podemos hacer casi cualquier cosa por Internet, y tenemos, prácticamente, el mundo a nuestro alcance con unos pocos clics. Esa globalización tiene muchos aspectos positivos, pero obviamente también tiene efectos negativos que se han dejado notar, de forma clara, tanto a nivel económico como social.

La verdad es que es un tema muy interesante que daría para escribir un artículo enorme, pero no es ese mi objetivo con este texto. Aquí quiero preguntaros algo muy concreto, simple y directo. Imaginad que Internet llega a su fin mañana mismo, pero os dan la oportunidad de salvar una «cosa» que forma parte de ella. Esa cosa seguirá funcionando con total normalidad, se podrá seguir utilizando de forma indefinida, y mantendrá todo su valor y su esencia, ¿qué salvarías?

Youtube es una de las mejores cosas que nos ha dado Internet

En mi caso lo tengo bastante claro, yo salvaría a Youtube, y por una razón muy sencilla, porque reúne una gran cantidad de contenidos multimedia educativos, tutoriales, música, series, películas y otros contenidos gratuitos y de fácil acceso a los que, francamente, me he acostumbrado tanto que dicha plataforma se ha convertido en uno de los pilares de mi día a día.

Youtube me ha permitido descubrir canciones y contenidos únicos, y ha hecho realidad uno de los grandes sueños que tenía desde que era pequeño y empecé a interesarme por la música y por otras culturas: hacer que pudiese disfrutar de esa música que era imposible comprar en España, y visitar, aunque fuese de forma virtual, esos países lejanos e inaccesibles a los que deseaba poder ir algún día. Creo que entendéis perfectamente lo que quiero decir, y los que crecisteis en los 80 más todavía.

En los ochenta, y también en buena parte de los años noventa, no podíamos buscar nuestra canción favorita y reproducirla directamente. Teníamos que comprar cintas o discos, o poner la radio y cruzar los dedos para que sonase el tema que estábamos esperando. Los temas más particulares, y las canciones que triunfaban en otros países y que eran consideradas de nicho, eran imposibles de conseguir, y lo mismo ocurría con los juegos y con muchos otros contenidos multimedia. Teníamos unas limitaciones enormes.

No voy a negar que esto tenía un lado positivo, y es que algo tan simple como comprar un CD tenía mucho valor, y lo miso ocurría con las cintas que nos grabábamos y nos regalábamos en aquella época. Eran detalles únicos rodeados de una magia especial. Toda esa magia se ha perdido, pero hemos ganado mucho a cambio de renunciar a ella y, francamente, no volvería al pasado. En este caso la nostalgia no me gana la partida. Ahora os toca a vosotros, ¿qué salvaríais de Internet? Solo una cosa. Nos leemos.